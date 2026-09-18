Dos detenidos tras robar joyas de distintas vírgenes en varias iglesias españolas

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Sevilla, 18 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de los que no han trascendido datos, tras robar joyas de varias vírgenes en distintas iglesias del territorio español, después de que en su último robo se llevasen alhajas de la Virgen del Rosario de El Saucejo (Sevilla).

Según han informado a EFE fuentes de la investigación y la hermandad que sufrió el robo, los autores pertenecían a una organización que habría cometido más robos similares en otros templos por varias provincias españolas, sin que por el momento se haya recuperando las joyas sustraídas.

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El robo en El Saucejo se produjo en torno a las 10:00 de la mañana del pasado 5 de diciembre, cuando los ahora detenidos treparon por el retablo de la Capilla del Sagrario, accedieron al camarín de la imagen de Virgen del Rosario y sustrajeron las joyas de mayor valor que en ese momento tenía puestas para la celebración de las fiestas de La Inmaculada.

Durante el acto la imagen sufrió daños en las manos y el desprendimiento de parte de la encarnadura de los dedos, y se produjo un acto de profanación puesto que manipularon el Sagrario y tiraron una vela votiva.

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Desde la hermandad se ha agradecido la labor de la Guardia Civil, Policía Local y demás cuerpos de seguridad para que se haya podido efectuar la detención de los presuntos autores.

Una vez detenidos, los investigadores los han relacionado con otros robos similares que se han producido en iglesias españolas. EFE

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