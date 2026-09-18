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Dos cargos de Vox Murcia, investigados por usar la firma de Antelo para forzar su relevo

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Cartagena (EFE), 18 sep (EFE).- Un juzgado de Cartagena ha llamado a declarar como investigados a dos miembros de Vox por su presunta implicación en el uso no autorizado de la firma digital del diputado José Ángel Antelo para solicitar su relevo al frente del grupo parlamentario en la Asamblea Regional, a raíz de su destitución como presidente provincial del partido.

Se trata de un asesor y de la coordinadora del grupo parlamentario Vox en el Parlamento murciano, ambos con acceso a la firma digital de Antelo.

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En declaraciones a EFE, Antelo ha confirmado este viernes que la investigación llevada a cabo por el juzgado parte de la denuncia que presentó en julio por haberse usado presuntamente su firma digital sin su permiso.

La comparecencia de ambos investigados se producirá en enero, fecha en la que también ha sido citada como testigo Virginia Martínez, exdiputada de Vox, actualmente en el grupo mixto junto a Antelo, y que se negó a firmar el escrito inicial con el que se pretendía pedir el relevo de éste al frente del grupo parlamentario.

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Antelo ha pedido "dejar que la justicia haga su trabajo" y que investigue los hechos que en su día denunció porque "son extremadamente graves”.

El Código Penal recoge penas de 3 años de cárcel para este tipo de delitos, aunque el diputado regional ha incidido en que no pide en su denuncia ni cárcel ni indemnización. “Yo no pido nada; solo denuncio los hechos”, ha añadido.

A su vez, ha lamentado “que se haya tenido que llegar a esto”. “Ellos dicen que simplemente actuaban siguiendo órdenes de la cúpula”, ha comentado Antelo, para quien “nadie entiende por qué actúan así”.

“Siento que paguen justos por pecadores, pero está pasando en muchas partes de España y es una tristeza”, ha aseverado. En su opinión, lo sucedido “no es opinable”, pues “nadie se cree que usara mi firma para pedir mi propio cese -ha dicho-”. “La mentira tiene las patas muy cortas”, ha remarcado.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero cuando el Comité Ejecutivo Provincial de Vox dimitió en bloque para forzar la dimisión de Antelo.

Días después, el grupo parlamentario Vox presentó un escrito en la Asamblea Regional pidiendo el relevo de Antelo como portavoz del grupo. Ese escrito iba firmado por el propio Antelo, quien advirtió a los servicios jurídicos de la Cámara que no era el autor del documento y se había usado su firma sin su consentimiento.

Los servicios jurídicos no tramitaron aquel escrito por no cumplir los requisitos, por lo que el grupo Vox presentó otro, que esta vez sí fue aceptado, adjuntando un acta nombrando a Rubén Martínez Alpañez nuevo portavoz. Antelo fue expulsado por Vox pasando al grupo Mixto. EFE

cgv/cc                                              

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