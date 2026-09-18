Detenido un menor como presunto autor de una agresión sexual en Vidreres (Girona)

Girona, 18 sep (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer que había salido a correr por una zona forestal en Vidreres (Girona), ocurrida el pasado sábado.
Según han informado los Mossos d'Esquadra, el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
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La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos mantiene abierta la investigación.
Según fuentes cercanas al caso, el agresor, que no conocía de nada a la víctima, llevaba una hoz en la mano en el momento en que se encontró con ella.
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Los hechos ocurrieron a mediodía en una zona forestal de la Urbanización Aiguaviva Parc, una extensa urbanización residencial de casas unifamiliares. EFE
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