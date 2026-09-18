Espana agencias

Detenido un menor como presunto autor de una agresión sexual en Vidreres (Girona)

Guardar

Girona, 18 sep (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes a un menor de 17 años como presunto autor de una agresión sexual a una mujer que había salido a correr por una zona forestal en Vidreres (Girona), ocurrida el pasado sábado.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el detenido ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

PUBLICIDAD

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos mantiene abierta la investigación.

Según fuentes cercanas al caso, el agresor, que no conocía de nada a la víctima, llevaba una hoz en la mano en el momento en que se encontró con ella.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron a mediodía en una zona forestal de la Urbanización Aiguaviva Parc, una extensa urbanización residencial de casas unifamiliares. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

La Audiencia de Madrid consideró insuficientes los certificados comunitarios, el informe genealógico y las donaciones presentadas para demostrar una vinculación especial con España

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

Tomás Segura, doctor: “Después de haber tenido un ictus, no se puede conducir hasta que pasen doce meses”

A pesar de lograr una recuperación completa a las pocas semanas, la ley fija un periodo de carencia obligatorio para volver a conducir

Tomás Segura, doctor: “Después de haber tenido un ictus, no se puede conducir hasta que pasen doce meses”

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

El vuelo de Vietnam Airlines rozó el suelo al despegar, regresó tras casi dos horas en el aire y la investigación busca establecer qué falló

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

JUPOL, SUP y UFP cuestionan el operativo desplegado este viernes, mientras que JUCIL alerta sobre la seguridad del puerto

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación neumática” con más de 160 migrantes en el Canal de la Mancha

Chan Atak, un refugiado que huyó de la guerra en Sudán del Sur, ha sido condenado a más de dos años de prisión en Reino Unido y después será deportado

Un joven de 19 años es encarcelado por pilotar una “megaembarcación neumática” con más de 160 migrantes en el Canal de la Mancha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

El Gobierno atribuye la tensión inicial del traslado de migrantes en Ceuta al efecto llamada tras el veto de la Audiencia Nacional

ECONOMÍA

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades