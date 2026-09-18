Decenas de los 3.000 migrantes trasladados al puerto de Ceuta se saltan el cordón policial

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Ceuta, 18 sep (EFE).- Decenas de migrantes de los más de 3.000 que están siendo trasladados desde primera hora de este viernes en Ceuta de las playas de Benítez y el Trampolín al campamento habilitado en el puerto se han saltado el cordón policial y han provocado dificultades a las fuerzas de seguridad que han controlado la situación.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno que refieren que continúa la operación de traslado de las playas al puerto, por el Paseo Marítimo y la carretera de servicio que lleva a las instalaciones portuarias.

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La operación ha comenzado en torno a las 7.15 horas en la playa de Benítez, y ha continuado en la del Trampolín, asentamientos en los que permanecían más de 3.000 migrantes, aunque la cifra exacta se conocerá a medida que sean trasladados y filiados en el nuevo recurso.

Según la Delegación del Gobierno, la mayor parte de los migrantes que se han saltado el cordón policial y han comenzado a correr eran menores, aunque los incidentes no han revestido gravedad.

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En las playas de Ceuta permanecen más de 3.000 adultos y menores migrantes desde la entrada masiva registrada en la ciudad el pasado 30 de julio.

El traslado comienza después de que la Audiencia Nacional rechazara este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para impedir la puesta en marcha de estas instalaciones, ubicadas en la explanada del Muelle de Poniente.

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El campamento cuenta con carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad. EFE

jmr/jlg

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