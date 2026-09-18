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Bellingham, nueva vida un año después

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Óscar Maya Belchí

Madrid, 18 sep (EFE).- El inglés Jude Bellingham llega al derbi tras dar un giro de 180 grados a su situación respecto al primer partido ante el Atlético de Madrid la pasada temporada. De una operación en el hombro y una titularidad prematura, a ser de nuevo determinante en el Real Madrid, con tres goles y dos asistencias en lo que va de curso.

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Además, Bellingham llega al Metropolitano descansado. El centrocampista rotó en la visita al Elche, en su primera suplencia de la temporada tras encadenar seis titularidades consecutivas. Mourinho detectó en el entrenamiento de la víspera que el futbolista necesitaba recuperar fuerzas y llegar en plena forma al derbi.

Primer gran partido de la temporada para el Real Madrid, de los marcados en rojo en el calendario. La pasada temporada llegó un traspiés, 5-2, que empezó a dinamitar la efímera etapa de Xabi Alonso en el banquillo, en un encuentro en el que Bellingham fue titular de manera prematura.

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Operado del hombro en verano tras jugar más de una temporada con dolor, evitando el quirófano ante los compromisos con su club y su selección, Bellingham pasó por el quirófano en verano y no volvió al equipo hasta finales de septiembre. 20 minutos sobre el césped y directo a la titularidad en el Metropolitano.

70 minutos aguantó en el cambio, ya con un 4-2 en el marcador ante el que Xabi intentó darle una vuelta de tuerca a un equipo que se cayó en la segunda parte. Dentro de la apatía, Bellingham, lejos de su mejor estado de forma, hizo gala, como refleja una de sus características, de entrega y lucha. Recuperó seis balones, el que más del equipo.

Tras esto, Xabi Alonso le incluyó progresivamente en el equipo, consciente de que se había equivocado en darle la titularidad… y Bellingham se sintió señalado tras una derrota dolorosa.

Un Bellingham cuya posición en el campo ha sido foco del debate, a partir de su primera temporada en el Real Madrid. En su estreno firmó 23 goles, la campaña más anotadora en su carrera, ganó la Liga de Campeones y la Liga y puso su nombre en la gran élite del fútbol en un nuevo rol, muy cerca del área, demostrando su olfato de cara a puerta.

Sin embargo, tras el doblete del Real Madrid llegó Kylian Mbappé y cambió el paso del club. Bellingham se encontró con el francés delante en el campo, tapándole huecos para explotar su llegada al área, y, además, acabó ‘desplazado’ a un falso extremo izquierdo en defensa para ayudar al lateral ante un Vinícius poco comprometido con el repliegue.

“No le quería ver como segundo lateral izquierdo”, dijo su actual entrenador, José Mourinho, al ser preguntado por el rol de Bellingham en su equipo.

Con ‘Mou’, Jude ha encontrado acomodo en el equipo. Ha vuelto a tener espacio detrás del delantero y sigue exprimiendo su físico en tareas defensivas, con broncas a sus compañeros incluidas cuando se dejan ir con el resultado a favor.

Una versión que sólo se vio en la primera temporada, con Carlo Ancelotti, y se esfumó en la segunda aún con el técnico italiano y en su tercer año en el Real Madrid, tanto con Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa.

“Estoy disfrutando. Juego con más libertad”, reconoció Bellingham tras golear al Málaga en el Santiago Bernabéu. Frase que refleja la nueva vida del inglés un año después de su última visita al Metropolitano. EFE

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