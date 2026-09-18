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Audiencia Nacional frena temporalmente referéndum de Airbus tras medidas cautelares de CGT

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Audiencia Nacional ha estimado este viernes la solicitud de medidas cautelares presentada por CGT contra el referéndum a la plantilla de Airbus fijado por la empresa para los próximos días 24 y 25 de septiembre, con lo que éste se suspende provisionalmente a la espera del pronunciamiento del juez en una vista que se celebrará precisamente el jueves 24.

El sindicato CGT -una de las tres organizaciones convocantes de una huelga indefinida en Airbus a partir de finales de agosto junto con ÚTIL y UGT- presentó una demanda contra la empresa por vulneración al derecho de huelga por los cauces paralelos y demás actos ajenos a la negociación con el comité de huelga que han creado y fomentado.

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En esta demanda se incluyen medidas cautelares contra el referéndum a la plantilla que Airbus fijó para los días 24 y 25 de septiembre, fecha establecida después de conocer que la vista por las medidas cautelares sería el 24, según han señalado a EFE fuentes sindicales.

Por su parte, la fecha fijada para la celebración del juicio por la vulneración del derecho de huelga es el próximo 4 de noviembre.

Así, el 24 de septiembre se sabrá si finalmente la Audiencia Nacional prohíbe este referéndum y si estima que vulnera el derecho de huelga, de acuerdo con la misma fuente, que apuntan a que, en caso contrario, la dirección de Airbus seguramente fijará otra fecha para su celebración.

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El referéndum que se va a llevar a cabo en Airbus es sobre la propuesta de mejoras laborales y sociales presentada el pasado 4 de septiembre por la compañía para poner fin al conflicto laboral y que ha sido apoyada por los sindicatos CCOO, SIPA y ATP.

Dicha propuesta de entendimiento fue respaldada y facilitada, asimismo, por el Ministerio de Industria, en cuya sede se presentó a varios sindicatos, excluidos los integrantes del comité de huelga CGT y ÚTIL, a los que no se dejó participar y que no ha sido negociada en ningún momento con el comité de huelga.

Se acordó entonces someter la propuesta a referéndum vinculante a todos los empleados de Airbus en España en septiembre y, hace dos días, la compañía anunció las fechas que había elegido para su celebración. EFE

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