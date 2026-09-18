Ascienden a tres los detenidos por un tiroteo en Málaga en el que ha muerto un joven

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Málaga, 19 sep (EFE).-La Policía Nacional ha detenido a un total de tres personas por el tiroteo producido este viernes junto a un supermercado de Málaga y en el que un joven de 20 años y nacionalidad española ha resultado herido de bala y horas mas tarde ha fallecido.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 11.40 horas que alertaban de que habían escuchado disparos en la calle Pinosol y afirmaban que había un herido que se había refugiado en un supermercado cercano, en la Plaza Virgen del Rocío.

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Un portavoz del 112 ha indicado a EFE que inmediatamente avisó a los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional.

Fuentes policiales han informado a EFE de que la víctima estaba sentada en un banco próximo a su domicilio y tres personas se le acercaron disparando sorpresivamente varias veces sobre su persona, la cual fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, donde horas más tarde ha fallecido.

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Gracias a la rápida reacción de las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, uno de los autores ha sido detenido en los minutos posteriores, pero los otros dos huyendo del lugar.

La investigación ha sido asumida inmediatamente por parte de UDYCO Costa del Sol y GRECO Costa del Sol que ha logrado ubicar en las horas siguientes una vivienda en Málaga utilizada por el detenido y tras realizarse una entrada y registro en el mismo se ha procedido a la detención del segundo autor.

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Las urgentes gestiones realizadas a continuación por los agentes han permitido identificar plenamente al tercero de los autores, el cual había huido tras cambiarse de ropa y de aspecto.

En un vasto operativo desplegado por los investigadores se le ha conseguido localizar sobre las 23.00 horas en una calle de Fuengirola (Málaga) y se ha procedido a su inmediata detención por parte de los agentes del grupo investigador.

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Las fuentes policiales han destacado que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

Fuentes sanitarias han señalado a EFE que aunque el herido fue evacuado inmediatamente a un centro hospitalario y se le intervino por al menos dos impactos: uno en la espalda y otro en la pierna ha fallecido horas mas tarde. EFE

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