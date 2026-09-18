Espana agencias

Ascienden a tres los detenidos por un tiroteo en Málaga en el que ha muerto un joven

Guardar

Málaga, 19 sep (EFE).-La Policía Nacional ha detenido a un total de tres personas por el tiroteo producido este viernes junto a un supermercado de Málaga y en el que un joven de 20 años y nacionalidad española ha resultado herido de bala y horas mas tarde ha fallecido.

El servicio de emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 11.40 horas que alertaban de que habían escuchado disparos en la calle Pinosol y afirmaban que había un herido que se había refugiado en un supermercado cercano, en la Plaza Virgen del Rocío.

PUBLICIDAD

Un portavoz del 112 ha indicado a EFE que inmediatamente avisó a los servicios sanitarios, Policía Local y Nacional.

Fuentes policiales han informado a EFE de que la víctima estaba sentada en un banco próximo a su domicilio y tres personas se le acercaron disparando sorpresivamente varias veces sobre su persona, la cual fue trasladada inmediatamente a un centro hospitalario, donde horas más tarde ha fallecido.

PUBLICIDAD

Gracias a la rápida reacción de las patrullas de seguridad ciudadana de Policía Nacional, uno de los autores ha sido detenido en los minutos posteriores, pero los otros dos huyendo del lugar.

La investigación ha sido asumida inmediatamente por parte de UDYCO Costa del Sol y GRECO Costa del Sol que ha logrado ubicar en las horas siguientes una vivienda en Málaga utilizada por el detenido y tras realizarse una entrada y registro en el mismo se ha procedido a la detención del segundo autor.

Las urgentes gestiones realizadas a continuación por los agentes han permitido identificar plenamente al tercero de los autores, el cual había huido tras cambiarse de ropa y de aspecto.

En un vasto operativo desplegado por los investigadores se le ha conseguido localizar sobre las 23.00 horas en una calle de Fuengirola (Málaga) y se ha procedido a su inmediata detención por parte de los agentes del grupo investigador.

Las fuentes policiales han destacado que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

Fuentes sanitarias han señalado a EFE que aunque el herido fue evacuado inmediatamente a un centro hospitalario y se le intervino por al menos dos impactos: uno en la espalda y otro en la pierna ha fallecido horas mas tarde. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

El delantero azulgrana ha repasado su ambición, ha cuestionado los criterios del Balón de Oro y ha señalado a Mbappé como el otro gran referente del fútbol actual

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones: ganadores y números premiados

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del viernes 18 de septiembre de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 septiembre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 18 septiembre

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 18 de septiembre

Estos son los números victoriosos del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este viernes 18 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

ECONOMÍA

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

DEPORTES

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”