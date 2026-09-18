Andic niega cualquier relación con terapias que simularan precipitar a un familiar

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Barcelona, 18 sep (EFE).- La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha negado este viernes que "conociera o se interesara" por terapias de simulación de caídas en la montaña y ha vuelto a denunciar que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, "desde el mismo día de su detención".

Fuentes de la defensa de Andic, quien está investigado por matar presuntamente de su padre arrojándolo por un barranco en una excursión en Montserrat en diciembre de 2024, han salido así al paso de la información que publica este viernes La Vanguardia a raíz de la declaración ante los Mossos d'Esquadra de una nueva testigo del caso.

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La testigo, una intérprete británica, colaboraba con la terapeuta de la familia Andic, Julia L., proponiendo excursiones en la naturaleza donde los pacientes pudieran tratar conflictos vinculados a su relación. El 7 de diciembre de 2024, siete días antes de la muerte del fundador de Mango, acompañó a Jonathan a la ruta de Collbató en la que se despeñó su padre.

En su declaración, detalla hoy La Vanguardia, la testigo añadió que Jonathan Andic se mostró "muy interesado" en un tratamiento ideado por su terapeuta que consistía en simular que se arrojaba por un barranco a un familiar al que se odiaba e incluso quiso presenciar ese ejercicio en un precipicio de Montserrat al que Julia L. llevó a otro de sus pacientes.

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La intérprete acudió a los Mossos d'Esquadra a prestar declaración el pasado mes de junio, un día antes de que la terapeuta de los Andic lo hiciera ante el juzgado de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, pero fuentes de la defensa sostienen que no se les ha notificado aún el contenido de su testimonio, por lo que "no es posible pronunciarse" sobre el mismo.

En cualquier caso y con "total contundencia", las mismas fuentes insisten en que Andic nunca conoció ni se interesó por ningún tipo de terapia que se basara en simulaciones de caídas en la montaña.

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Para la defensa de Andic, ejercida por los letrados Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, esas revelaciones suponen "una merma evidente del derecho a la defensa del investigado, cuya presunción de inocencia se ha vulnerado desde el mismo día de su detención". EFE