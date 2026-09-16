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Detenidos dos inmigrantes en Ceuta, uno en el Trampolín tras agredir a un menor con arma blanca y otro por allanamiento

14/09/2026 Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha practicado durante la madrugada de este domingo varias detenciones en Ceuta por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y acoso sexual, en una noche marcada además por dos peleas que dejaron dos heridos, uno de ellos por arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
14/09/2026 Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional ha practicado durante la madrugada de este domingo varias detenciones en Ceuta por presuntos delitos de tenencia ilícita de armas, allanamiento de morada y acoso sexual, en una noche marcada además por dos peleas que dejaron dos heridos, uno de ellos por arma blanca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a dos personas migrantes en distintas intervenciones desarrolladas en la ciudad, una de ellas acusada de un presunto delito de allanamiento de morada y otra por lesiones con arma blanca tras, supuestamente, agredir a un menor de edad en la zona de la playa del Trampolín.

Según la información facilitada por la Jefatura Superior de Policía, el suceso más grave se produjo sobre las 3.00 horas, cuando los agentes intervinieron tras recibir aviso de una agresión en las inmediaciones del asentamiento del Trampolín.

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El detenido está acusado de haber agredido presuntamente con un arma blanca a un menor de 17 años, causándole heridas en la cara. Tras la actuación policial, el sospechoso fue localizado y arrestado por un presunto delito de lesiones.

Además, durante la misma noche fue detenida otra persona inmigrante por un supuesto allanamiento de morada, dentro de las numerosas intervenciones realizadas por los agentes en distintos puntos de la ciudad.

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Desde la Jefatura Superior se ha señalado que, a lo largo de la madrugada, se registraron diversas llamadas ciudadanas que requirieron la actuación policial. La mayoría de los incidentes pudieron resolverse mediante la presencia de las patrullas desplegadas sobre el terreno, sin que fuera necesaria la práctica de más detenciones.

SE SUMAN A VARIOS ARRESTOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Estos nuevos arrestos se suman a los registrados durante las últimas semanas en un contexto marcado por el incremento de las intervenciones policiales durante la noche relacionadas con personas migrantes llegadas a la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Entre la tarde del lunes y la mañana del martes, la Policía Nacional detuvo a seis inmigrantes en distintas actuaciones. Dos de ellos fueron arrestados por su presunta implicación en un robo con violencia y lesiones ocurrido en el interior del CETI, otros dos por un intento de allanamiento de morada y otros dos cuando trataban de cruzar a la Península utilizando presuntamente documentación falsa.

La madrugada del pasado domingo se saldó también con varias detenciones relacionadas con reyertas violentas y con intentos de acceso a viviendas privadas sin autorización.

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EuropaPress

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