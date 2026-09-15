Los mensajes de odio en redes aumentaron un 76 % a raíz de la crisis migratoria en Ceuta

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Madrid, 15 sep (EFE).- Los mensajes de odio en las redes sociales han aumentado un 76 % durante el mes de agosto a raíz de la crisis migratoria en Ceuta y se observa una mayor presencia de contenidos de odio contra mujeres, niños y adolescentes no acompañados.

Son las principales conclusiones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que durante el pasado mes ha registrado un total de 101.025 mensajes de carácter racista y xenófobo, un 76 % mas que en julio.

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Durante el mes de agosto, el 39 % de los contenidos analizados estuvo vinculado al cruce fronterizo registrado en Ceuta.

Los mensajes detectados se dirigieron principalmente contra las personas migrantes y las personas de origen norteafricano. Asimismo, la inseguridad ciudadana representó el segundo episodio prototípico más frecuente y estuvo presente en el 37 % de los contenidos analizados.

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En este ámbito, los mensajes generados en torno a la llegada de personas migrantes a Ceuta y su permanencia en la ciudad, fueron utilizados para reforzar narrativas que los presentaban como una amenaza para la seguridad y la convivencia.

En cuanto al discurso de odio asociado a las políticas públicas, representó el 19 % del total de los contenidos detectados durante agosto y una parte relevante de los contenidos monitorizados surgió en torno al debate sobre los recursos públicos destinados a la atención y acogida de las personas migrantes.

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El porcentaje de mensajes de odio retirados por las plataformas aumentó tres puntos porcentuales respecto al mes anterior. Estas retiraron el 63 % de los contenidos reportados tras notificarse como institución o verificador confiable (trusted flagger), lo que supone un incremento de cinco puntos respecto a julio.

La tasa de retirada de contenido racista y xenófobo por parte de las plataformas evidencia diferencias significativas según la red social. Destaca especialmente el 100 % de contenido retirado por TikTok como la tasa más alta, frente a YouTube, donde solo el 8 % de los contenidos que le fueron notificados acabaron siendo eliminados. Por su parte, X lo hizo con el 93 % de los mensajes que le fueron reportados, Instagram eliminó el 72 % y Facebook el 68 %.

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Durante el mes de agosto, la hostilidad en redes sociales continuó dirigiéndose principalmente hacia las personas del norte de África, que concentraron el 72 % de los contenidos de discurso de odio, cuatro puntos porcentuales más que en julio.

Además, el análisis revela un incremento de los mensajes dirigidos contra las personas migrantes, que alcanzaron el 22 % del total. Por su parte, los mensajes orientados contra las personas musulmanas representaron el 18 % de los contenidos detectados, dos puntos porcentuales más que el mes anterior.

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Asimismo, se observó una mayor presencia de contenidos de discurso de odio dirigidos contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes no acompañados, colectivos especialmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad y discriminación.

Según Migraciones, esta evolución podría estar vinculada, entre otros factores, a los acontecimientos registrados en Ceuta, que continuaron generando un intenso debate público y una elevada actividad en entornos digitales.

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Los contenidos más frecuentes son los que presentan a los grupos diana como una amenaza (el 43 %), cinco puntos porcentuales más con respecto al mes de julio.

Los contenidos deshumanizantes representan el 37 % del total. Este tipo de narrativas continúa desempeñando un rol fundamental en la reproducción del discurso de odio y en la consolidación de narrativas discriminatorias que favorecen la polarización social.

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El 58 % del contenido recurre a un lenguaje agresivo explícito, que se manifiesta a través de insultos, amenazas y descalificaciones dirigidas contra los grupos diana, reflejando un elevado nivel de hostilidad y rechazo. EFE