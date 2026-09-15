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El ministro de Deportes norcoreano acude a Juegos Asiáticos en Japón tras goleada femenina

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Tokio, 15 sep (EFE).- Corea del Norte envió este martes a Japón a su ministro de Deportes, Kim Il-guk, para dirigir la delegación del hermético país en los Juegos Asiáticos, afirmaron medios nipones, un día después de que el equipo femenino norcoreano de fútbol debutara con una goleada de 10-0 ante Bangladés.

Kim fue despedido en Pionyang por una delegación del Ministerio de Deportes de Corea del Norte, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo y, según la agencia, Jiji hizo escala en Pekín en su camino a Japón, para liderar una delegación de en torno a un centenar de atletas en una competición que arranca oficialmente en la ciudad nipona de Nagoya este sábado.

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La salida del representante norcoreano hacia Japón tiene lugar un día después de que el equipo femenino de fútbol se impusiera por 10-0 a Bangladés el lunes en la ciudad de Osaka, durante el primer partido del Grupo F, celebrado antes del arranque oficial de los juegos.

Las norcoreanas, entre las favoritas en una competición que cuenta también con la participación de Corea del Sur, tuvieron, según el diario surcoreano Chosun, el apoyo en las gradas de cientos de seguidores vestidos de rojo.

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El secretario general del Comité Olímpico Nacional (NOC) de Corea del Norte, Ko Chol-ho, dijo a finales de agosto en una entrevista con el periódico pronorcoreano japonés Choson Sinbo que alrededor de un centenar de atletas competirá en 14 disciplinas deportivas, entre ellas, fútbol masculino y femenino, halterofilia, boxeo y lucha libre.

Ko afirmó que, si bien el número de deportes y atletas ha disminuido con respecto a la anterior edición celebrada en la ciudad china de Hangzhou en 2023, esperan ganar más medallas en varias disciplinas.

La competición, que se celebra cada cuatro años y cuya presente edición tiene la capital de la prefectura japonesa de Aichi como sede principal, comenzará el 19 de septiembre, la ceremonia de clausura está programada para el 4 de octubre, y contará con la participación de más de 11.000 atletas de 45 países en cerca de medio centenar de deportes.

Corea del Norte no participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, alegando la situación sanitaria surgida a raíz de la pandemia de covid-19, pero retomó su participación en un evento internacional de gran envergadura en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, que se celebraron en septiembre de 2023 por la pandemia. EFE

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