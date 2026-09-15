El CGPJ aplaza la decisión sobre las quejas contra la jueza de la dana para mayor estudio

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Madrid, 15 sep (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aplazado el debate de las tres quejas contra la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, para estudiarlo con mayor profundidad.

En el orden del día de la Permanente figuraba la petición de archivo formulada por el promotor de la acción disciplinaria del Consejo, Ricardo Conde, respecto de las tres quejas planteadas.

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Fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que la decisión de retirarlo del orden del día no responde a controversia alguna entre los vocales, sino que se ha retirado para poder examinar con detenimiento la numerosa documentación, es decir, lo de este martes ha sido una primera toma de contacto antes de decidir.

A priori, la posición de progresistas y conservadores era de avalar y acordar el archivo, un fallo que ahora queda aplazado a la espera de analizar toda esa documentación, añaden las fuentes.

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La primera queja fue la presentada por la exconsellera Salomé Pradas, que ve su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".

La defensa de Pradas, investigada en la causa, presentó una queja en mayo en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la jueza el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar.

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El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios.

Pradas amplió después su queja por la forma en la que se transcribió su declaración del pasado 11 de abril.

Luego se sumó el pasado 31 de julio el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, también investigado y cuya defensa pidió la suspensión de esta magistrada y de su marido, magistrado del Juzgado número 4 de Valencia, y que "continúe la instrucción su sustituto legal".

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Más tarde se añadió una queja más, esta vez del letrado Rubén Gisbert por las supuestas injerencias del marido de la jueza.

El procedimiento abierto en Catarroja investiga presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia, por las 228 muertes y las lesiones ocurridas en las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024. EFE

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