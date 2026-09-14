Sumar exige explicaciones sobre posibles contratos "a dedo" en Ceuta para acoger menores

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- Sumar ha exigido este lunes explicaciones sobre la posibilidad de que haya habido contratos otorgados "a dedo" desde la Presidencia de Ceuta para la acogida de los menores que viven en la ciudad autónoma, ya que ha advertido de que es un asunto muy serio que en ningún caso puede suponer "un negocio".

"Ya hemos visto lo que ha pasado en el covid, en otras situaciones de emergencia, cómo algunos indeseables, algunos golfos hicieron uso de la contratación pública en un momento de emergencia social", ha dicho la líder de Movimiento Sumar, Rosa Martínez.

PUBLICIDAD

En una rueda de prensa en la que ha hablado en representación de los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), Martínez ha reaccionado de esta forma a una información de elDiario.es, que asegura que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha adjudicado dos contratos millonarios para familiares directos.

Sin embargo, el Gobierno de la ciudad autónoma ha afirmado que los contratos adjudicados para la gestión de la acogida de los menores se han llevado a cabo de forma "legal" y sin "favorecer" a familiares directos de cargos de confianza.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Martínez ha pedido explicaciones a la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que una ONG denunciara este fin de semana que una patrulla militar bloqueó durante dos horas su reparto de comida en Ceuta. EFE