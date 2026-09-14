Espana agencias

Simorra juega con los pliegues en una confección orgánica que abraza el cuerpo

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- Eva Dimas y Victoria Mitjans han imprimido desde sus inicios una vertiente filosófica a Simorra con propuestas en las que las prendas "cuentan historias" en la composición de sus patrones y con sus tejidos.

La firma barcelonesa ha contado con la actriz y modelo Blanca Romero y su hija Lucía Rivera que han desfilado con prendas muy diferentes, la primera con un vestido negro palabra de honor y la segunda con un diseño de pantalón y blusa beige; una manera de mostrar que su nueva colección contiene piezas que trascienden generaciones con "una confección orgánica que abraza el cuerpo", señalan las creadoras.

PUBLICIDAD

Los pliegues en sus múltiples formas y maneras de componer son el eje sobre el que han sustentado la propuesta para la próxima primavera-verano 2027 que han presentado en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela en la pasarela madrileña.

"Los pliegues nos permitían experimentar con el tejido desde otro punto de vista sin tener que recargarlo, simplemente, doblándolo y plegándolo", ha explicado a EFE Eva Dimas momentos antes del desfile.

PUBLICIDAD

Su objetivo, "romper la rigidez por la que atraviesan las ideas" y los planteamientos sociales y políticos actuales a través de la moda.

Esa búsqueda de la empatía les ha llevado a adaptar los pliegues al cuerpo "sin necesidad de crear volúmenes excesivos, sin recargar, adaptándolos a partir de la propia tela, plegándola, doblándola" hasta lograr el resultado deseado, detalla Victoria Mitjans.

Un ejercicio de investigación con los tejidos para conocer cómo cada uno de ellos se podía moldear para obtener el patrón adecuado.

Un efecto que consiguen de la manera más literal con mínimos plisados mientras que en otras ocasiones juegan con la tela para dejarla caer sobre la pechera de una blusa y en otras de manera sutil dejando el tejido en suspensión y creando volumen hacia dentro "para envolver el cuerpo".

Una dinámica que aparece en tops y vestidos y faldas modulares que combinan fluidez con una estructura firme que no impide que gire sobre sí misma en organzas, popelines de algodón y tweeds, además de en tejidos más técnicos como la red que consiguen sofisticar.

Los pantalones son largos y anchos con un gran movimiento al caminar en especial uno en azul eléctrico, un tono vibrante que convive con marfiles, arena, rosas empolvados y verde oliva con el que han tintado una cazadora en napa combinada con pantalones transparentes.

Una colección que siempre sigue muy de cerca Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, que ha presenciado el desfile. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

El rey emérito ha presentado la traducción de ‘Reconciliación’ al árabe en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi

El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 14 de septiembre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 14 de septiembre

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Janine White ha hablado en exclusiva con ‘The Telegraph’ y le ha relatado su encuentro con un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia tras las investigaciones de seguridad de la OTAN

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La ciudad natal del cocinero se encuentra a 28 minutos de Donostia-San Sebastián y es el epicentro de la comarca del Goierri, tierra conocida por sus parques naturales surcados por ríos y montañas

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

El organismo pedirá a los consulados la documentación de los nacionalizados y a la Oficina del Censo un informe para identificar quiénes acreditaron el exilio y quiénes se beneficiaron de la presunción fijada por Justicia

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania