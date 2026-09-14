Simorra juega con los pliegues en una confección orgánica que abraza el cuerpo

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Madrid, 14 sep (EFE).- Eva Dimas y Victoria Mitjans han imprimido desde sus inicios una vertiente filosófica a Simorra con propuestas en las que las prendas "cuentan historias" en la composición de sus patrones y con sus tejidos.

La firma barcelonesa ha contado con la actriz y modelo Blanca Romero y su hija Lucía Rivera que han desfilado con prendas muy diferentes, la primera con un vestido negro palabra de honor y la segunda con un diseño de pantalón y blusa beige; una manera de mostrar que su nueva colección contiene piezas que trascienden generaciones con "una confección orgánica que abraza el cuerpo", señalan las creadoras.

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Los pliegues en sus múltiples formas y maneras de componer son el eje sobre el que han sustentado la propuesta para la próxima primavera-verano 2027 que han presentado en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela en la pasarela madrileña.

"Los pliegues nos permitían experimentar con el tejido desde otro punto de vista sin tener que recargarlo, simplemente, doblándolo y plegándolo", ha explicado a EFE Eva Dimas momentos antes del desfile.

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Su objetivo, "romper la rigidez por la que atraviesan las ideas" y los planteamientos sociales y políticos actuales a través de la moda.

Esa búsqueda de la empatía les ha llevado a adaptar los pliegues al cuerpo "sin necesidad de crear volúmenes excesivos, sin recargar, adaptándolos a partir de la propia tela, plegándola, doblándola" hasta lograr el resultado deseado, detalla Victoria Mitjans.

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Un ejercicio de investigación con los tejidos para conocer cómo cada uno de ellos se podía moldear para obtener el patrón adecuado.

Un efecto que consiguen de la manera más literal con mínimos plisados mientras que en otras ocasiones juegan con la tela para dejarla caer sobre la pechera de una blusa y en otras de manera sutil dejando el tejido en suspensión y creando volumen hacia dentro "para envolver el cuerpo".

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Una dinámica que aparece en tops y vestidos y faldas modulares que combinan fluidez con una estructura firme que no impide que gire sobre sí misma en organzas, popelines de algodón y tweeds, además de en tejidos más técnicos como la red que consiguen sofisticar.

Los pantalones son largos y anchos con un gran movimiento al caminar en especial uno en azul eléctrico, un tono vibrante que convive con marfiles, arena, rosas empolvados y verde oliva con el que han tintado una cazadora en napa combinada con pantalones transparentes.

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Una colección que siempre sigue muy de cerca Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, que ha presenciado el desfile. EFE

(foto) (vídeo)