Sánchez participará en un acto con Mamdani la semana que viene en Nueva York

19/07/2026 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez reacts during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. POLITICA DEPORTES Jose Breton / AFP7 / Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará la próxima semana en un acto junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que se celebrará en la ciudad estadounidense, según han informado fuentes de Moncloa.

El acto, que será sobre economía, está coorganizado por la Global Progress Foundation y servirá para ver el encuentro entre el presidente del Gobierno y el alcalde de Nueva York, que se ha convertido desde hace unos meses en una de las figuras emergentes dentro del progresismo mundial.

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Pedro Sánchez estuvo en Nueva York hace dos meses para asistir a la final de la Copa del Mundo de fútbol en la que la selección española se proclamó campeona. En ese acto, el jefe del Ejecutivo saludó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mantuvieron una breve charla.