Sánchez acudirá con Mamdani a un acto en Nueva York y visitará la Universidad de Harvard

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Madrid, 14 sep (EFE)- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará la próxima semana en Nueva York en un foro económico junto al alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani, y se trasladará posteriormente al estado de Massachusetts para intervenir en un acto en la Universidad de Harvard.

Ambos actos, según han informado a EFE fuentes del Gobierno, forman parte de la agenda del jefe del Ejecutivo en su viaje a Estados Unidos para participar en la apertura del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, ante la que tomará también la palabra.

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Desde que llegó a la Presidencia del Gobierno, ha sido constante la presencia de Sánchez en Nueva York para asistir al inicio de cada periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, y el año pasado lo hizo junto al rey, que fue quien intervino en esa ocasión en nombre de España.

En su discurso en la ONU, Sánchez suele hacer un repaso de la posición española ante cuestiones de política internacional y de las relaciones con algunos países, entre ellos Marruecos, por lo que es previsible que en su intervención se refiera a la situación que vive Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de ese país a finales de julio.

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Además de tomar la palabra en la ONU, el presidente del Gobierno participa en una serie de actos organizados en los márgenes de ese evento.

Este año, uno de esos actos será un foro de carácter económico coorganizado con la Global Progress Foundation con el título "Construyendo una economía para la mayoría' y en el que intervendrá junto a Mamdani, representante del Partido Demócrata y que está al frente de la alcaldía de Nueva York desde el pasado 1 de enero.

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Sánchez ha elogiado en diversas ocasiones públicamente a Mamdani y ha destacado la relevancia de su figura para las políticas de izquierda.

Será la primera vez que coincidan en persona, ya que el alcalde de Nueva York no pudo viajar en abril a Barcelona para participar en el foro progresista impulsado por Sánchez y en el que sí intervino mediante un vídeo.

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El acto junto a Mamdani será el miércoles, 23 de septiembre, jornada en la que Sánchez tiene previsto también ofrecer una rueda de prensa.

Al día siguiente prevé viajar a Boston y desplazarse a la Universidad de Harvard para realizar una intervención a semejanza de la que el año pasado protagonizó en la Universidad de Columbia.

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Harvard es uno de los centros universitarios más prestigiosos de todo el mundo y el de educación superior más antiguo de Estados Unidos.

La administración de Donald Trump, ha presentado una serie de demandas contra esta universidad, y en febrero de 2025 le envió una carta formal exigiéndole supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal.

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Tras la negativa del centro, el Gobierno congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para la entidad por supuestamente llevar a cabo una política antisemita.

Sin embargo, Harvard demandó a Trump y una jueza federal suspendió el bloqueo de fondos.

Entre otras acciones del Gobierno estadounidense, en marzo pasado presentó una demanda contra a la universidad por, presuntamente, discriminar a sus alumnos judíos e israelíes, pero este verano un juez federal de Boston la desestimó. EFE

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