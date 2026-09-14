Rescatan a cerca de 160 personas en una neumática y una patera al nordeste de Lanzarote

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Las Palmas de Gran Canaria, 14 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a cerca de 160 inmigrantes que trataban de llegar a Canarias en una lancha neumática y una patera de madera localizadas 110 kilómetros al nordeste de Lanzarote.

Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la operación se puso en marcha por la mañana, tras recibir una llamada telefónica de uno los ocupantes de la neumática.

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La información que aportó indicaba que habían salido desde Agadir, en sur de Marruecos, con 107 personas a bordo.

Salvamento Marítimo movilizó en su ayuda, en un primer momento, a un barco mercante, mientras navegaban hacia esa zona dos salvamares con base en Lanzarote, la Al Nair y la Ácrux.

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De camino al rescate, la Salvamar Ácrux encontró otra patera con 46 hombres, dos mujeres y dos menores, a los que puso a salvo.

Mientras tanto, la Al Nair completó el rescate del centenar de ocupantes de la neumática. De ellos, aún no hay más detalles ni recuento definitivo.

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Las dos embarcaciones de rescate se dirigen al puerto de Arrecife, adonde llegarán esta tarde. EFE

(foto) (vídeo)