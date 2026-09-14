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Racing sufrió su tercera derrota consecutiva y la continuidad de Vojvoda pende de un hilo

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Buenos Aires, 13 sep (EFE).- Racing Club sufrió este domingo su tercera derrota consecutiva, esta por 2-1 ante Huracán en la novena jornada del Torneo Clausura argentino, ahondó su crisis deportiva y aumentó las dudas sobre la continuidad del entrenador Juan Pablo Vojovoda.

Los goles del Globo los convirtieron Facundo Waller y el ecuatoriano Jordy Caicedo. El chileno Ulises Ortegoza anotó para Racing.

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Tras esta nueva caída, Racing se ubica último de la Zona B con apenas cinco puntos y en la posición 24º en la tabla de posiciones acumulada del año.

Independiente empató en casa 1-1 este domingo con San Lorenzo en la nueva edición de este clásico que marcó el estreno de la tercera etapa de Rubén Darío Insúa como entrenador del Ciclón.

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También 1-1 empataron Sarmiento con Belgrano y Argentinos Juniors con Gimnasia y Esgrima La Plata. Rosario Central se impuso por 0-1 con Tigre con gol de penalti de Ángel Di María.

La jornada también dejó el triunfo por 3-1 de Boca Juniors sobre Central Córdoba en Santiago del Estero, y el triunfo agónico de River Plate por 1-2 sobre Atlético Tucumán.

Vélez Sarsfield con Defensa y Justicia quedaron como líderes de la Zona A con 17 puntos, mientras que Argentinos Juniors con 18 enteros es líder del Grupo B. EFE

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