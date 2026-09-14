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Puerto Rico se encomienda a los goles y la experiencia de Leandro Antonetti

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Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 14 sep (EFE).- Puerto Rico, liderado por el punta Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués, espera sorprender en la Liga de Naciones de la Concacaf 2026, que comenzará el 24 de septiembre, con una plantilla sólida y experimentada, aunque con la mira puesta en las eliminatorias para el Mundial de 2030.

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Antonetti, español nacionalizado puertorriqueño, debutó con la selección absoluta el 9 de junio de 2022 en un partido de la Liga de Naciones contra Islas Caimán. Su primer gol fue el 23 de marzo del año siguiente en el triunfo por 3-1 sobre Islas Vírgenes Británicas.

La meta de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, según dijo a EFE su secretario general, Gabriel Ortiz, es avanzar a la Liga A de las Naciones y clasificarse para la Copa Oro de la zona de Norteamérica.

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"Tenemos todas nuestras armas para jugar de tú a tú con el equipo más sólido del grupo, Guyana", dijo Ortiz al aludir a la primera tanda de partidos, que comenzará el 24 de setiembre y se completará el día 27 con Dominica.

"En el pasado hemos perdido contra ellos, pero ahora mismo tenemos un equipo que le puede hacer un buen frente y hacer cumplir nuestras metas", aseguró.

Antonetti, nacido hace 23 años en Murcia, es uno de los principales anotadores de la Liga portuguesa con cuatro goles.

El seleccionador boricua, el estadounidense Jay Mims, espera que Antonetti lleve esa energía ofensiva desde el debut de la plantilla en la Liga de Naciones con Guyana, número 150 en la clasificación de la FIFA, cuatro puestos por debajo de Puerto Rico.

El once puertorriqueño contará además con Jeremy De León, exjugador del Real Madrid Castilla y ahora en el Sant Andreu.

A Antonetti y De León se les unirá en la línea ofensiva Wilfredo Rivera, del Barracas Central argentino, quien, no obstante, en los ocho partidos que lleva el equipo no ha visto ni un minuto de acción.

Tras su enfrentamiento con Guyana, Puerto Rico volverá al campo el 27 de septiembre contra Dominica en el mismo césped dominico.

Después de los compromisos frente a Guyana y Dominica, Puerto Rico albergará sus próximos dos partidos el 1 y 4 de octubre en el Estadio Centroamericano de Mayagüez (oeste).

El entrenador Mims llegó al banquillo de Puerto Rico en marzo pasado tras la salida del inglés Charlie Trout.

Con Mims, Puerto Rico ha dado un salto de calidad al conquistar en ese mismo mes de su designación el título del torneo internacional FIFA Series, en el Estadio Juan Ramón Loubriel, en Bayamón, municipio vecino de San Juan.

En ese torneo, jugaron también las selecciones de Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes estadounidenses. EFE

(foto)

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