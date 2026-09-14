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Prisión sin fianza para el presunto autor del atropello mortal en Las Cabezas (Sevilla)

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Sevilla, 14 sep (EFE).- Una jueza ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por atropellar mortalmente con su vehículo a otro varón el pasado fin de semana en la Feria de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Sin perjuicio de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lebrija (Sevilla) ha ordenado el ingreso en prisión del detenido, al que se le atribuye un presunto delito de homicidio, ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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Los hechos se habrían iniciado con una discusión entre dos personas y una tercera, que posteriormente derivó en una reyerta.

Esta última persona habría accedido a un vehículo e intentado atropellar a las otras dos. Mientras una de ellas consiguió esquivar el vehículo, la otra, de 50 años, fue alcanzada y falleció en el mismo lugar de los hechos.

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A las 6.50 horas del pasado sábado se recibió un aviso desde la Avenida Federico García Lorca del municipio sevillano, que indicaba que un hombre había sido atropellado por un coche, que lo había empotrado contra un muro.

El 112 movilizó a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios, aunque una vez que llegó la Policía Local desactivó la llamada a los bomberos, dado que el cuerpo de la víctima ya había sido liberado.

Los servicios sanitarios le encontraron ya en parada respiratoria y no pudieron salvarle la vida.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos. EFE

fcs/bfv/jlg

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