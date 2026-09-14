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Nace la primera unidad de investigación de la leucemia infantil en España

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Madrid, 14 sep (EFE).- Isabel Pérez, superviviente del cáncer infantil y hoy médica de familia, y su hermana Victoria, investigadora, han presentado este lunes en Madrid la primera Unidad de Investigación Integral de Leucemia Infantil de España que se pondrá en marcha en el Hospital Universitario Niño Jesús.

El proyecto UNILEU, que contará con una financiación de dos millones de euros en los próximos cinco años aportados por la Fundación Unoentrecienmil, se desarrollará en sus aspectos legales y éticos en los próximos meses para estar plenamente operativo en 2027.

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La nueva entidad permitirá generar conocimiento, personalizar y mejorar los tratamientos que reciben estos pacientes para ofrecerles estrategias más precisas, seguras y eficaces.

En la presentación, Isabel Pérez ha resaltado la importancia de escuchar a los pacientes para conocer cuáles son sus necesidades reales con el propósito de "curarlos bien para que tengan calidad de vida" y Victoria ha subrayado que esta iniciativa permitirá salvar la vida de pacientes como su hermana.

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Este recurso puntero permitirá centralizar la información médica de cada paciente en un único repositorio digital (data lake) de libre acceso para la comunidad científica española y mundial.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha destacado que la unidad "cambia por completo el paradigma de la investigación de esta patología: desde antes de que aparezca, en la fase de su diagnóstico, tratamiento y hasta que se supera, lo que supone un antes y un después en la lucha contra la enfermedad".

Matute ha indicado además que este recurso potenciará las terapias de precisión mediante biotecnología avanzada como las técnicas CAR-T o CRISPR para modificar el ADN de los pacientes.

La consejera ha explicado que el objetivo principal es lograr "tratamientos con menos secuelas y curaciones restituyendo al cien por cien" la salud de los menores.

Por su parte, el doctor Rafael Ramírez Orellana, pediatra y oncólogo del Hospital Niño Jesús, ha explicado el salto cualitativo que supone unificar la práctica clínica y los ensayos del laboratorio de cada paciente.

El oncólogo ha detallado que el proyecto busca profundizar en las causas biológicas que originan el cáncer pediátrico para prevenir su aparición y reducir los efectos secundarios de los abordajes actuales.

La leucemia constituye el tipo de cáncer infantil más frecuente en España, con alrededor de 380 casos nuevos diagnosticados al año en menores de 20 años.

En la actualidad, gracias a las investigaciones científicas, el 87 % de los pacientes supera la enfermedad, aunque la nueva unidad se propone alcanzar la curación completa mediante tratamientos personalizados.

El Hospital Universitario Niño Jesús es el que más casos trata de todo el país y el que más trasplantes de médula ósea realiza en niños y adolescentes.

Además fue el primer en adquirir la categoría de centro europeo cualificado para administrar la terapia con medicamentos CAR-T en pacientes pediátricos y el que más ensayos clínicos oncológicos infantiles realiza en el ámbito público. EFE

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