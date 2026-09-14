Moreno pide a México que investigue el "terrible" asesinato de la universitaria de Granada

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Huelva, 14 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes a las autoridades de México que investiguen el "terrible" asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tocoronte en la ciudad de Cuautla, donde estaba de intercambio.

Lo ha hecho durante su intervención en el acto inaugural de la nueva planta CirCular de Atlantic Copper en Huelva, que ha comenzado recordando a la joven canaria de 21 años y estudiante de cuarto de educación infantil en la Universidad de Granada.

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"Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia; el Gobierno de Andalucía está a su disposición y pedimos a la autoridad mexicana que investigue ese terrible suceso que hemos conocido en esta mañana", ha apuntado.

Por último, ha trasladado su abrazo y el de todos los andaluces "a sus familiares y a sus amigos y también un abrazo especial a la Universidad de Granada".

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Ya esta mañana, en su perfil de la red social X, Moreno señaló que estaban "sobrecogidos con esta terrible noticia" y trasladó sus condolencias y todo el "cariño" de Andalucía a la familia de la joven: "El Gobierno andaluz se suma al profundo dolor de sus seres queridos y está a su disposición para prestar todo el apoyo y la asistencia necesaria".

Claudia Tacoronte Aguilera se encontraba desde hace varias semanas realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y ha muerto en Cuautla (México).

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El Gobierno andaluz se ha puesto a disposición de la familia de la joven, de la Universidad de Granada y de las autoridades consulares de España en México para prestar todo el apoyo y asistencia necesarios.

La joven ha sido asesinada en el estado de Morelos (centro) en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

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Los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. EFE

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