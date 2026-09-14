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Maslaska dice que los triajes en Ceuta han alcanzado "velocidad de crucero"

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Mieres (Asturias), 14 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que ya se ha realizado "un número muy importante de triajes" de migrantes en Ceuta y que los trabajos han alcanzado "una velocidad de crucero" gracias al despliegue de medios realizado.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, Marlaska ha insistido en que se está trabajando "de una forma relevante" una vez que los migrantes están albergados, lo que posibilita su identificación y el desarrollo de los procedimientos.

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El ministro ha remarcado que el Ejecutivo ha desplegado "todos los medios personales y materiales necesarios, como corresponde a "un Gobierno de la nación serio, ocupado y preocupado por su sociedad", con el objetivo de que Ceuta, que se encuentra en "una situación muy compleja y de excepcionalidad", recobre la normalidad "lo antes posible".

Marlaska ha precisado que los triajes implican unas complejidades puesto que, tras las identificaciones, hay que preparar los expedientes de devolución o, en caso de que los migrantes lo soliciten, la formalización de la petición de protección internacional, y "resolverlo como se hace en un Estado y en una democracia, conforme a derecho".

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Por ello, ha pedido a quienes aseguran que es posible expulsar a los migrantes de forma inmediata que "no mientan, no digan bulos, no generen desconfianza" porque en una democracia existen unos procedimientos.

Según ha añadido, los procedimientos se están realizando "con la mayor celeridad que la propia ley permite, garantizando sus derechos, pero evidentemente también siendo muy expeditivos".

El ministro ha apuntado que a los 5.300 retornos voluntarios que se han producido desde el pasado 10 de agosto se han registrado 300 expulsiones judiciales por la comisión de delitos, que es "una forma también de actuar y de aplicar la ley".

Marlaska ha sido preguntado sobre si el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Triano, debería dimitir después de que su jefe de gabinete lo hiciera tras afirmar que alertó de avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que afirmó su superior.

El ministro ha insistido en que "cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas normales atendiendo a las circunstancias" y ha remarcado que el propio delegado subrayó que "no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio". EFE

(foto) (vídeo)

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