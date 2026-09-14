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Los embajadores de Venezuela y Palestina entregan sus credenciales al rey

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Madrid, 14 sep (EFE).- Seis nuevos embajadores, entre ellos los de Venezuela y Palestina, han entregado este lunes a Felipe VI sus cartas credenciales en una tradicional ceremonia que se celebra en el Palacio Real y con la que se acreditan como representantes y máxima autoridad diplomática de otro país en España.

Además de los de Venezuela y Palestina, han presentado sus cartas credenciales al rey los embajadores de Ghana, Chile, Nigeria y Tailandia, estos últimos, encabezados por el embajador, Cheevindh Nathalang, con un crespón por el luto oficial que se guarda todavía en su país por la muerte de la reina madre Sirikit, madre del actual monarca tailandés, Maha Vajiralongkorn.

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En el acto, en el que ha participado el subsecretario de Exteriores, Xavier Martí, el exdiputado Timoteo Zambrano, representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, se ha acreditado como nuevo embajador en España de la República Bolivariana de Venezuela, sustituyendo a la abogada y expresidenta del Tribunal Supremo Gladys Gutiérrez.

Después de que Estados Unidos depusiera y capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó nuevos embajadores, entre ellos el de España, que entregó este lunes sus credenciales al rey.

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Mientras, el nuevo embajador de Palestina en España, Fadi Elhusseini, también ha hecho entrega de sus credenciales en sustitución de Husni Abdelwahed, quien fue el primer embajador palestino en asistir a este acto, hace dos años, tras el reconocimiento por parte de España del Estado.

Además, Juan Antonio Coloma se ha acreditado como nuevo embajador de Chile; Kulsoume Baffoe, de Ghana; y Okezie Victor Ikpeazu, de Nigeria.

Una vez que se han presentado por separado en la Cámara Oficial del Palacio Real, el monarca ha mantenido una reunión con cada embajador en otra sala para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales.

La ceremonia de entrega ante el jefe del Estado de las cartas credenciales se remonta al siglo XVIII y se ha mantenido prácticamente intacta en su desarrollo hasta la actualidad. EFE

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