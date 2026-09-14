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Guadalajara golea a Pumas y toma el liderato en México

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Guadalajara (México), 13 sep (EFE).- Un doblete de Santiago Sandoval catapultaron este domingo a Guadalajara al liderato provisional del Torneo Apertura mexicano al golear por 3-0 a Pumas en la octava jornada.

Bryan González selló la goleada.

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El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito llegó a 17 puntos. Pumas, del guardameta costarricense Keylor Navas, quedó con 11 en la décima posición.

También este domingo, en el partido entre los peores equipos del certamen, Santos Laguna, penúltimo con 4 puntos, derrotó por 2-1 a Juárez, que yace en el fondo de la clasificación sin puntos.

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Por Santos marcaron el argentino Ezequiel Bullaude y Esteban Lozano. Juárez anotó de penalti a través del colombiano Óscar Estupiñán.

El telón de la octava jornada caerá este lunes con el choque entre San Luis y León. EFE

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