El uruguayo Bruno Damiani sigue en racha y lanza al Philadephia

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Chicago (EE.UU.), 13 sep (EFE).- El uruguayo Bruno Damiani prolongó este domingo su momento dulce en la MLS y contribuyó con un gol en el 5-0 del Philadelphia Union contra el San Diego en el partido que cerró la vigésima quinta jornada de la liga estadounidense.

Damiani había anotado un triplete al Cincinnati la semana pasada y este domingo volvió a ver puerta ante el San Diego en una goleada que permitió al Union asentarse en zona de 'playoffs' con su cuarta victoria consecutiva.

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Lleva siete goles en lo que va de la MLS, después de anotar ocho el curso pasado.

En los demás partidos disputados este domingo, el New England Revolution ganó 2-1 en el campo del Chicago Fire y el Austin se impuso por 2-1 al Vancouver Whitecaps. EFE

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