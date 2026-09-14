Espana agencias

El Real Teatro de Retiro estrena temporada con 18 producciones propias y 4 estrenos

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- El Real Teatro de Retiro, proyecto artístico del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid dedicado al público infantil, juvenil y familiar, ha programado para la nueva temporada 40 espectáculos, 18 producciones propias y 4 estrenos entre ópera, danza, música, cine, talleres y debates.

La iniciativa, que acerca la música y las artes escénicas a los más jóvenes, incluye en esta edición 198 funciones, 40 de las cuales para centros escolares y 151 para familias.

PUBLICIDAD

Inaugurarán la temporada dos conciertos: el 26 de septiembre regresará al teatro el ciclo 'Miniclásica' con 'Descubriendo la voz y la guitarra'; y el 3 de octubre, en la sala principal, se escuchará 'Sarao Barroco', interpretado por Andreas Prittwitz y el conjunto Lookingback, una propuesta que une la música antigua y la contemporánea.

La ópera seguirá ocupando un lugar central en la programación con la compañía musical infantil La Federica, que interpretará en febrero 'El barbero de Sevilla', de G. Rossini, y con dos producciones propias: 'Las bodas de Fígaro', una ópera-estudio, y el ciclo de 'Micróperas', creadas por alumnos de la Cátedra de Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

PUBLICIDAD

Por otro lado, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, el Real Teatro de Retiro se acercará a la literatura a través de la música y de la fábula musical '¡Anda jaleo, jaleo!', basada en poemas, canciones e imaginario de Federico García Lorca.

La programación también incluye cuentos musicales de la mano de La Maquiné, que, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, presentará 'Soy Salvaje', la historia de una niña criada en la selva.

El ciclo 'Cineclásica' proyectará, junto con la productora Café Kino, dos películas clásicas del cine mudo acompañadas de música en vivo: 'El gabinete del doctor Caligari' y 'El acorazado Potemkin'. Dentro del ciclo 'El Real Junior de Cine' se ofrecerán algunos de los títulos más emblemáticos presentados en el Teatro Real, como 'La pequeña cerillera', 'El gato con botas' o 'Mi madre la oca'.

A través de un formato interactivo, lúdico y didáctico, niños y bebés podrán descubrir diferentes estilos musicales en el ciclo 'Miniclásica', que este año gira en torno a la voz, la guitarra, el jazz, el Clasicismo, la música antigua, la música asiática y la contemporánea.

Entre los espectáculos de danza destacan 'El viaje de Bastián', teatro musical con danza barroca; 'La gran fiesta de carnaval en la ópera'; 'La vuelta al mundo en 80 vientos'; y 'Un paseo por Disney'.

Además de la programación artística, el Real Teatro de Retiro desarrollará actividades formativas con matinés escolares y LÓVA, un proyecto de descentralización artística y mediación educativa.

La temporada concluirá con la actividad de la Agrupación Musical Inclusiva, en la que menores de diferentes perfiles desarrollan capacidades cognitivas y sociales a través del aprendizaje y la práctica musical colectiva. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Isabel superó la leucemia y ahora lucha junto a su hermana Victoria por combatirla: “Le quise devolver a la vida lo que me había regalado a mí”

La experiencia del cáncer infantil hizo que se adentraran en el mundo sanitario, una como médica y otra como investigadora

Isabel superó la leucemia y ahora lucha junto a su hermana Victoria por combatirla: “Le quise devolver a la vida lo que me había regalado a mí”

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

El sector vuelve a reducir su producción en julio, con una bajada del 9,8% interanual

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Victoria Federica coincide en la Fórmula 1 con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía: el minivestido vaquero con el que despide el verano

La hija de la infanta Elena acudió al Madring vestida al completo de Louis Vouitton

Victoria Federica coincide en la Fórmula 1 con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía: el minivestido vaquero con el que despide el verano

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Denuncian que reciben precios “de ruina” a pesar de que la cosecha de cereal se ha reducido este año un 30% respecto a la de 2025

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Todo lo que se sabe de la residencia de Shakira en Madrid: una “ciudad” de 30 hectáreas para recibir a 600.000 personas

La cantante colombiana inaugura este viernes su residencia europea con la primera de 12 noches en el espacio Iberdrola Music de Villaverde, donde habrá música, gastronomía, moda, literatura y danza

Todo lo que se sabe de la residencia de Shakira en Madrid: una “ciudad” de 30 hectáreas para recibir a 600.000 personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania