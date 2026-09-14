El Real Teatro de Retiro estrena temporada con 18 producciones propias y 4 estrenos

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Madrid, 14 sep (EFE).- El Real Teatro de Retiro, proyecto artístico del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid dedicado al público infantil, juvenil y familiar, ha programado para la nueva temporada 40 espectáculos, 18 producciones propias y 4 estrenos entre ópera, danza, música, cine, talleres y debates.

La iniciativa, que acerca la música y las artes escénicas a los más jóvenes, incluye en esta edición 198 funciones, 40 de las cuales para centros escolares y 151 para familias.

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Inaugurarán la temporada dos conciertos: el 26 de septiembre regresará al teatro el ciclo 'Miniclásica' con 'Descubriendo la voz y la guitarra'; y el 3 de octubre, en la sala principal, se escuchará 'Sarao Barroco', interpretado por Andreas Prittwitz y el conjunto Lookingback, una propuesta que une la música antigua y la contemporánea.

La ópera seguirá ocupando un lugar central en la programación con la compañía musical infantil La Federica, que interpretará en febrero 'El barbero de Sevilla', de G. Rossini, y con dos producciones propias: 'Las bodas de Fígaro', una ópera-estudio, y el ciclo de 'Micróperas', creadas por alumnos de la Cátedra de Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

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Por otro lado, coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, el Real Teatro de Retiro se acercará a la literatura a través de la música y de la fábula musical '¡Anda jaleo, jaleo!', basada en poemas, canciones e imaginario de Federico García Lorca.

La programación también incluye cuentos musicales de la mano de La Maquiné, que, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, presentará 'Soy Salvaje', la historia de una niña criada en la selva.

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El ciclo 'Cineclásica' proyectará, junto con la productora Café Kino, dos películas clásicas del cine mudo acompañadas de música en vivo: 'El gabinete del doctor Caligari' y 'El acorazado Potemkin'. Dentro del ciclo 'El Real Junior de Cine' se ofrecerán algunos de los títulos más emblemáticos presentados en el Teatro Real, como 'La pequeña cerillera', 'El gato con botas' o 'Mi madre la oca'.

A través de un formato interactivo, lúdico y didáctico, niños y bebés podrán descubrir diferentes estilos musicales en el ciclo 'Miniclásica', que este año gira en torno a la voz, la guitarra, el jazz, el Clasicismo, la música antigua, la música asiática y la contemporánea.

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Entre los espectáculos de danza destacan 'El viaje de Bastián', teatro musical con danza barroca; 'La gran fiesta de carnaval en la ópera'; 'La vuelta al mundo en 80 vientos'; y 'Un paseo por Disney'.

Además de la programación artística, el Real Teatro de Retiro desarrollará actividades formativas con matinés escolares y LÓVA, un proyecto de descentralización artística y mediación educativa.

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La temporada concluirá con la actividad de la Agrupación Musical Inclusiva, en la que menores de diferentes perfiles desarrollan capacidades cognitivas y sociales a través del aprendizaje y la práctica musical colectiva. EFE