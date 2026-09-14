El PSOE celebra la victoria del centroizquierda en Suecia, un "aviso" para España

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha celebrado este lunes la victoria del centroizquierda en las elecciones legislativas en Suecia frente al bloque gubernamental de conservadores y ha asegurado que es un "aviso" para España, ya que los suecos han "probado" un Gobierno con la ultraderecha y han dicho "nunca más".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, Mínguez ha mostrado su alegría por los resultados de las elecciones suecas, donde además la ultraderecha ha perdido su condición de segunda fuerza más votada.

PUBLICIDAD

A su juicio, la victoria por la mínima del centroizquierda es "una llamada de atención" a los españoles porque "quien prueba" las medidas de la ultraderecha "ya no quiere volver a probarlo".

También el espacio Sumar ha celebrado los resultados y la líder del partido Movimiento Sumar, Rosa Martínez, ha dicho que son un "ejemplo de esperanza" para España.

PUBLICIDAD

"Las elecciones no se ganan hasta que se votan más allá de lo que digan las encuestas. No hay que dar las cosas por perdidas. Y en Europa, y estoy convencida de que en España, igual hay mucha gente decente que tiene muy claro lo que nos jugamos en las próximas elecciones", ha dicho en una rueda de prensa. EFE

(Foto) (Vídeo)