El martes, viento muy fuerte en el Ebro y temperaturas elevadas en el sur, Tajo y Canarias

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Madrid, 14 sep (EFE).- Este martes se esperan rachas muy fuertes de viento en el valle del Ebro y temperaturas máximas elevadas en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, así como en Canarias, donde también habrá calima en las islas más orientales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que se mantendrá una situación de estabilidad generalizada con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el norte de Galicia y el área cantábrica, donde habrá cielos nubosos o cubiertos, así como en el Estrecho y Melilla, donde se prevén intervalos nubosos.

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La cola de un frente y un cambio de viento podrían dejar probables precipitaciones débiles en el norte de Galicia, el Cantábrico y posibles brumas o nieblas costeras en la costa oeste de Galicia.

Las temperaturas máximas descenderán en los litorales del golfo de Cádiz, Galicia, el Cantábrico y aumentarán en el resto; se superarán los 35 ºC en interiores de la vertiente atlántica sur y del tercio nordeste.

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Las mínimas caerán en Galicia y aumentarán en el resto; continuarán las noches tropicales en el cuadrante suroeste peninsular, litoral mediterráneo y Baleares.

Soplará viento moderado en el Estrecho, Cantábrico y Galicia, en este caso con intervalos fuertes en sus costas; rachas muy fuertes en el Ebro; viento flojo en el resto con intervalos moderados en regiones del tercio norte y litorales de la fachada oriental.

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Cielos poco nubosos o despejados en Canarias, excepto algunas nubes bajas matinales en el litoral; presencia de calima, significativa en las islas orientales. Las temperaturas superarán los 35 ºC localmente y continuarán las noches tropicales, pudiendo quedar por encima de los 25 ºC en algunos puntos. Viento moderado.

.-GALICIA: nubosidad en aumento que dejará brumas y nieblas en el litoral atlántico, zonas próximas del interior y sierras del sureste de Lugo y Orense; precipitaciones vespertinas débiles en el tercio norte.

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Temperaturas mínimas con cambios ligeros o aumentos en el litoral al norte de Finisterre, en descenso en el resto; máximas en descenso. Viento flojo a moderado con intervalos más intensos en el litoral occidental.

.-ASTURIAS: nubosidad en aumento con probables brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas de la cordillera; precipitaciones vespertinas débiles, más frecuentes e intensas al final del día. Temperaturas mínimas en aumento, máximas en descenso notable. Viento flojo, aumentando a moderado en el litoral.

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.-CANTABRIA: nubosidad en aumento con probables brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior; precipitaciones vespertinas débiles, más intensas y frecuentes al final del día. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad oriental y en descenso en la occidental; máximas en descenso. Viento flojo a moderado.

.-PAÍS VASCO: nubosidad en aumento con probables brumas y nieblas dispersas en zonas elevadas del interior; probables precipitaciones vespertinas débiles y dispersas en Vizcaya y Guipúzcoa. Temperaturas mínimas en aumento, máximas en descenso. Viento flojo a moderado.

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.-CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución diurna en el este y nubosidad vespertina en aumento en el norte que podría dejar precipitaciones dispersas en zonas de montaña. Probables bancos de niebla en zonas de montaña del norte por la noche.

Temperaturas en descenso en la cordillera Cantábrica las mínimas subirán ligeramente y las máximas permanecerán sin cambios. Viento flojo.

.-NAVARRA: nubosidad en aumento que puede ir acompañada de algunas brumas y nieblas vespertinas en zonas elevadas; probables precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente cantábrica durante la tarde.

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Temperaturas mínimas en aumento, máximas en descenso en el noroeste, en aumento en el área de Tudela y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo a moderado, con rachas que pueden ser localmente muy fuertes durante la tarde en el Ebro.

.-LA RIOJA: nubosidad en aumento sin descartar bancos de niebla en zonas de montaña por la noche. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios, máximas en ligero descenso en la Rioja Alta y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado.

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.-ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en puntos de Pirineos y del sistema Ibérico. Temperaturas en ligero ascenso, siendo las máximas significativamente elevadas en el valle del Ebro y el tercio sur de Huesca. Viento flojo a moderado, ocasionalmente fuerte en el valle del Ebro, sin descartar rachas muy fuertes.

.-CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas en ascenso, máximas en descenso en el Ampurdán, ligero ascenso en la mitad oeste y sin cambios en el resto; se alcanzarán valores significativamente elevados en la depresión central de Lleida y Tarragona, así como en valles del sur del Pirineo de Lleida. Viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, salvo algo de nubosidad de evolución diurna en la sierra. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, que superarán los 35 ºC en la sierra y los 36 ºC en el resto de la comunidad, pudiendo ser ligeramente superiores en el Corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez. Viento flojo a moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado con algunos intervalos de nubosidad de evolución diurna, principalmente en zonas montañosas. Temperaturas con pocos cambios o ligeros ascensos; se podrán alcanzar los 35 ºC en las serranías de Cuenca y Guadalajara, y superarlos en la Alcarria y la Mancha conquense. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado; temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte y en ligero ascenso o sin cambios en el resto, máximas en ligero ascenso, más acusado en Valencia y el extremo norte de Alicante. Viento flojo, con intervalos de moderado en el litoral.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielo poco nuboso o despejado, sin descartar nubes bajas y brumas matinales en el litoral. Temperaturas sin cambios o en ascenso en el interior y con pocos cambios o en descenso en el litoral. Viento flojo, ocasionalmente moderado.

.-BALEARES: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso, viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en las sierras, sin descartar alguna precipitación débil ocasional; intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

Temperaturas sin cambios o en ascenso, salvo descenso de las máximas del litoral de Huelva y el golfo de Cádiz. Viento flojo, ocasionalmente moderado.

.-CANARIAS: cielo despejado con intervalos de nubes bajas en franjas costeras del norte y con nubosidad de evolución vespertina en las islas más montañosas; presencia de calima, más significativa en la provincia oriental y Tenerife.

Temperaturas en ascenso, más acusado en las islas occidentales y en las mínimas de Gran Canaria; se superarán los 34 ºC en zonas orientadas al sur y este, con probabilidad de que se superen los 37 ºC en las islas orientales. Las temperaturas nocturnas no bajarán de los 25 ºC. Viento flojo. EFE