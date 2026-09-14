El Marathón le gana el clásico al Olimpia y es nuevo líder en Honduras

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Tegucigalpa, 13 sep (EFE).- El Marathón derrotó este domingo por 1-0 al Olimpia en una nueva edición del clásico del fútbol hondureño y se convirtió en el nuevo líder del torneo Apertura, con 17 puntos, al cierre de la séptima jornada.

En un juego muy disputado, que se dio para ambos equipos y que por momentos se tornó brusco, el Marathón, dirigido por el argentino Silvio Rudman, se impuso con un gol en los últimos minutos del partido anotado por su capitán Henry Figueroa, con cabezazo a quemarropa en el área pequeña.

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Olimpia, de la mano del uruguayo Eduardo Espinel, desplazado al tercer lugar con catorce enteros, jugó con varios de sus suplentes pensando en el partido contra el Luis Ángel Firpo salvadoreño el próximo jueves por los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Tras su victoria ante Olimpia, los de Rudman buscarán el 17 de septiembre imponerse de visita a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, también por el torneo regional de la Concacaf, en partido que están obligados a ganar luego del empate 2-2 en la ida.

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La Universidad Pedagógica puso fin a su mala racha y, con un tempranero gol al minuto 5 de Dayron Suazo, se impuso al Choloma.

El triunfo le permitió a los universitarios escalar hasta la novena posición con quince unidades, dejando al Choloma en la penúltima (undécima) con cuatro.

El sábado, el Motagua, que dirige el español Javier López, venció por 1-0 al Génesis, del portugués Fernando Mira.

El uruguayo Rodrigo de Olivera, con un potente remate de cabeza, convirtió el gol del Motagua, que mejoró su nivel en el segundo tiempo, mientras que el Génesis le superó en juego en el primero.

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El resultado dejó al Motagua en el cuarto lugar de la clasificación con trece unidades, cuatro menos que el nuevo líder de la competición, y motivado para el juego de vuelta contra el Alianza salvadoreño, al que superó en la ida 3-0, por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El Olancho no pudo mantener la ventaja en casa y terminó cediendo un empate 1-1 contra el Real España.

El empate dejó al Real España en la tercera posición con quince enteros, y al Olancho en la sexta con diez.

En el inicio de la jornada, el viernes, Estrella Roja y Platense empataron 2-2.

Estrella Roja ocupa la séptima casilla con nueve puntos, y el Platense la décima con cinco. EFE