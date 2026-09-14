Espana agencias

Detenido en Alemania Rakan, hijo del catarí Al Thani, accionista mayoritario del Málaga

Guardar

Málaga, 14 sep (EFE).- Rakan Al Thani, uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, ha sido detenido en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras la decisión dictada el pasado julio por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga de una orden europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión del propio Al Thani y tres de sus hijos.

Este juzgado, según informaron este lunes fuentes del caso, ha solicitado la traducción al alemán de la Orden de Detención y Entrega (OEDE) emitida sobre el hijo del jeque, un requisito necesario para que continúe el procedimiento.

PUBLICIDAD

Las mismas fuentes indicaron que Rakan Al Thani fue localizado el pasado sábado durante un control en el aeropuerto de Múnich cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Doha y que se practicó una "detención provisional" al estar activa una alerta para arresto y entrega vinculada a una orden judicial española.

La traducción de la OEDE al idioma alemán constituye ahora un paso necesario para que las autoridades judiciales de aquel país puedan tramitar la orden de detención para España. Una vez recibida la documentación requerida, corresponderá a los órganos competentes de Alemania resolver sobre la ejecución de la euroorden y una eventual puesta a disposición de la justicia española.

PUBLICIDAD

Abdullah Al Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef están investigados por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos cuando formaban parte del Consejo de Administración del Málaga, por los que la Fiscalía solicita catorce años de prisión para todos ellos.

En la actualidad, el jeque Al Thani está apartado de la dirección del club desde hace seis años, cuando la entidad fue intervenida judicialmente tras una demanda interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA), aunque posee el 51 por ciento de las acciones de la sociedad vinculada al club Nass Spain 2000. EFE

jrl/agr/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Janine White ha hablado en exclusiva con ‘The Telegraph’ y le ha relatado su encuentro con un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia tras las investigaciones de seguridad de la OTAN

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La ciudad natal del cocinero se encuentra a 28 minutos de Donostia-San Sebastián y es el epicentro de la comarca del Goierri, tierra conocida por sus parques naturales surcados por ríos y montañas

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

El organismo pedirá a los consulados la documentación de los nacionalizados y a la Oficina del Censo un informe para identificar quiénes acreditaron el exilio y quiénes se beneficiaron de la presunción fijada por Justicia

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

Javier, profesor interino, ha pasado por seis provincias de Andalucía en seis años: “Lo mínimo sería que un docente pudiera aceptar un trabajo sin tener que endeudarse”

Año tras año miles de docentes andaluces que cubren vacantes y bajas se desplazan cientos de kilómetros por el sistema de adjudicación de la Junta que no permite elegir por comarcas

Javier, profesor interino, ha pasado por seis provincias de Andalucía en seis años: “Lo mínimo sería que un docente pudiera aceptar un trabajo sin tener que endeudarse”

El 50% de los españoles teme que las fotos publicadas expongan a sus hijos al acoso escolar

La preocupación está relacionada con terceros o ciberdelincuentes que podrían emplear fotografías de menores con fines comerciales o ilegales

El 50% de los españoles teme que las fotos publicadas expongan a sus hijos al acoso escolar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania