Detenido en Alemania Rakan, hijo del catarí Al Thani, accionista mayoritario del Málaga

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Málaga, 14 sep (EFE).- Rakan Al Thani, uno de los hijos del jeque catarí Abdullah Al Thani, accionista mayoritario del Málaga, ha sido detenido en el aeropuerto de Múnich (Alemania) tras la decisión dictada el pasado julio por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga de una orden europea e internacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión del propio Al Thani y tres de sus hijos.

Este juzgado, según informaron este lunes fuentes del caso, ha solicitado la traducción al alemán de la Orden de Detención y Entrega (OEDE) emitida sobre el hijo del jeque, un requisito necesario para que continúe el procedimiento.

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Las mismas fuentes indicaron que Rakan Al Thani fue localizado el pasado sábado durante un control en el aeropuerto de Múnich cuando se disponía a embarcar en un vuelo con destino a Doha y que se practicó una "detención provisional" al estar activa una alerta para arresto y entrega vinculada a una orden judicial española.

La traducción de la OEDE al idioma alemán constituye ahora un paso necesario para que las autoridades judiciales de aquel país puedan tramitar la orden de detención para España. Una vez recibida la documentación requerida, corresponderá a los órganos competentes de Alemania resolver sobre la ejecución de la euroorden y una eventual puesta a disposición de la justicia española.

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Abdullah Al Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef están investigados por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos cuando formaban parte del Consejo de Administración del Málaga, por los que la Fiscalía solicita catorce años de prisión para todos ellos.

En la actualidad, el jeque Al Thani está apartado de la dirección del club desde hace seis años, cuando la entidad fue intervenida judicialmente tras una demanda interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA), aunque posee el 51 por ciento de las acciones de la sociedad vinculada al club Nass Spain 2000. EFE

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jrl/agr/cmm