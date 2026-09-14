Conmoción por el apuñalamiento en México de una estudiante canaria que llevaba un mes allí

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Madrid, 14 sep (EFE).- La comunidad universitaria, familias y estudiantes han mostrado su conmoción por el apuñalamiento en México de la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos.

Claudia Tacoronte era natural de Gran Canaria, donde estuvo matriculada durante un curso en la universidad pública pero actualmente se encontraba en el último curso del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Desde hacía poco más de un mes cursaba un programa de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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El Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso y los rectores de todas las universidades españolas piden celeridad en la investigación.

Nada más conocerse la noticia, las autoridades educativas de la universidad granadina trasladaron sus "más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" a la familia, allegados y compañeros de la joven y se han concentrado a la puerta de todos los centros de trabajo de la Universidad para guardar un minuto de silencio.

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"Se me encoge el corazón al conocer la noticia del asesinato de Claudia, estudiante de la Universidad de Granada, durante su estancia de movilidad académica en México", señalaba la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en la red social X por la que ha traslado todo su cariño a la familia, amigos y a la comunidad universitaria granadina "en estos momentos tan difíciles".

El Consulado General de España en Ciudad de México mantiene una comunicación constante con las autoridades judiciales mexicanas, que trabajan para esclarecer las circunstancias de esta muerte, que según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, se está tratando como un feminicidio.

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Blumenkron ha explicado que los hechos ocurrieron el pasado sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, un municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar el apoyo necesario en estos momentos mientras que la subdelegada del Ejecutivo en la provincia de Las Palmas, María Teresa Mayáns ha dicho que "se volcará" con la familia.

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"La Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", señala el centro después de que las universidades públicas de Andalucía hayan exigido una investigación "transparente y ágil" que permita hacer justicia "cuanto antes".

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha trasladado la "rabia institucional" por este asesinato y se ha activado la ayuda psicológica para los compañeros de esa ciudad andaluza y los 27 de estancia en centros mexicanos.

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La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Katia Caballero, ha detallado que la zona de Cuautla en la que han sucedido los hechos se caracteriza por cierta peligrosidad, por lo que el alumnado que se va a este área y a otras similares recibe recomendaciones sobre cómo deben actuar o desplazarse, dónde ubicarse y otros datos similares.

"Nunca había pasado algo así en todos los años", ha insistido Caballero, quien ha reconocido que el asesinato de la joven representa un golpe "muy, muy fuerte".

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Claudia llevaba cerca de un mes en México con un grupo de estudiantes de intercambio porque las clases en el país centroamericano empiezan antes y para integrarse en la zona.

Los últimos datos sobre internacionalización del Sistema Integrado de Información Universitaria (SUE) señalan que en el curso 2023-2024 salieron a estudiar grado o máster un total de 713 estudiantes, de los que 425 fueron mujeres: el 70,8 % cursaron en universidades públicas del país y el 29,2 % en privadas.

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Cerca de mil alumnos y alumnas participaron en programas de movilidad en aquel curso en países de América Central, mientras que alrededor de 2.000 fueron a países de América del Sur.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) también ha confiado en que la justicia determine con la mayor rapidez posible las responsabilidades.

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"Esta tragedia recuerda, por desgracia, la especial vulnerabilidad y sensación de inseguridad que siguen afrontando muchas mujeres. Ninguna mujer debería sentirse desprotegida ni ver condicionada su libertad para estudiar, viajar y desarrollar su proyecto de vida", ha señalado la CRUE.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte, ha señalado a través de X que están "sobrecogidos con esta terrible noticia" y trasladan sus condolencias y todo el "cariño" de Andalucía a la familia de la joven.EFE