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Carlos Linares, campeón del mundo de tiro y billete para los Juegos Paralímpicos de 2028

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Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El jienense Carlos Alberto Linares se convirtió este lunes en el primer deportista español clasificado para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 gracias a su medalla de oro en los Mundiales de tiro que se disputan en Changwon (Corea del Sur).

Linares se metió en la final de P4-pistola a 50 metros, clase SH1 de discapacitados físicos, en la séptima posición de entre los ocho clasificados, pero en la lucha por las medallas mejoró su puntería, luchó por las medallas y terminó imponiéndose con autoridad al resto de sus rivales, con una puntuación de 225.1. El podio lo completaron el italiano Davide Franceschetti, plata con 219.8, y el surcoreano Jungnam Kim, bronce con 201.4.

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El representante de la Real Federación Española de Tiro Olímpico consiguió la única plaza masculina clasificatoria para los Juegos de Los Ángeles 2028 y la primera también para el equipo nacional en cualquier deporte.

Linares, que compite en silla de ruedas, ya consiguió el oro en P4 durante la Copa del Mundo celebrada en esta misma ciudad en 2025, pese a su escasa experiencia internacional en aquel momento.

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En las otras finales de la jornada, Melitón Briñas consiguió el oro en tiro al plato para deportistas con discapacidad en las extremidades superiores (PT3), prueba que no forma parte del programa paralímpico.

El granadino incluso estableció un nuevo récord del mundo, con 27 puntos, en tanto que el francés Jean-Michel Brune y el italiano Mirko Cafaggi se repartieron la plata y el bronce, respectivamente, con 24 y 19.

En la prueba para afectados en las extremidades inferiores (PT2), el navarro Iñaki Oloriz ganó la medalla de bronce con 20 aciertos en una exigente final en la que el italiano Fabrizio Cormons también rebajó la plusmarca mundial con 26 y el eslovaco Filip Marinov fue subcampeón con 24.

Estos tres metales se suman al oro y dos bronces conseguidos en la jornada del domingo por Isabel López, Sonia Rivero y Juan Antonio Saavedra, tres deportistas que volverán a competir el día 15 en las pruebas que clausurarán este Campeonato del Mundo. EFE

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