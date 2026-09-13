Zverev: "Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido"

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Nueva York, 13 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev aseguró este domingo, tras proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos, que los éxitos de este 2026 son el resultado de todas las decepciones por las que ha tenido que pasar los años anteriores.

"Estuvimos trece años sin ganar un 'grande' y ahora hemos ganado dos en tres meses", dijo Zverev en su discurso como campeón.

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"Creo que Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido, cuánto dolor hemos soportado, y creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores en los que hemos pasado por todo eso", añadió el alemán.

Zverev derrotó en la final al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos, conquistando su segundo 'grande' después de Roland Garros.

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El alemán sanó así su herida abierta desde 2020, cuando perdió su primera final en Nueva York cuando iba dos sets arriba sirviendo para el título en el tercero y colapsó ante la remontada del austriaco Dominic Thiem. EFE

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