Soria: "La eliminatoria europea nos ha mermado mucho físicamente"

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Getafe (Madrid), 13 sep (EFE).- David Soria, portero del Getafe, afirmó este domingo, después de empatar 1-1 ante el Deportivo, que la eliminatoria europea que disputó frente al Partizán mermó "mucho físicamente" a su equipo.

"Hemos llegado muy justos. La eliminatoria europea nos ha mermado mucho físicamente. Somos pocos, se ha juntado encima con dos contratiempos a última hora como los de Kiko Femenía y Andrés García. Al final vamos al límite. Haremos lo que podemos. Es el inicio, hay dos partidos antes del parón y a descansar", declaró a Movistar Plus.

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Además, señaló que LaLiga, en los últimos años, ha subido su nivel competitivo y puso como ejemplo el caso del Deportivo.

"Hay que ver los equipos que han bajado. Mallorca, Girona, que venía de jugar en Europa el año anterior. Equipos como el Deportivo se han reforzado muy bien y están financieramente bien y fuertes. Eso hace que firme a jugadores de grandísima calidad y puedan jugar por algo más", destacó.

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También habló sobre el choque ante del Deportivo y consideró que el Getafe perdió dos puntos más que ganar uno: "En casa hay que sumar de tres en tres y más ante rivales que a priori son directos. Siempre que no sumes de tres en casa, no te puedes ir contento".

Por último, explicó que durante el descanso, con 0-0 en el marcador, él y sus compañeros lamentaron no haber tenido "más pausa" en los últimos metros.

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"Teníamos que tomar mejores decisiones. En el último pase está prácticamente el gol. Hemos sacado un punto, que dentro de lo que cabe no es malo, pero en casa hay que sumar de tres en tres", dijo.

EFE

jjl/ism