Espana agencias

Solberg gana el Rally Chile y Toyota logra su décimo título de marcas y alcanza a Lancia

Guardar

Santiago de Chile, 13 sep (EFE).- El piloto sueco Oliver Solberg ganó este este domingo el Rally Chile disputado, desde el pasado jueves en el sur del país, y estrechó la lucha por el campeonato a falta de dos pruebas, mientras que su equipo, Toyota, se aseguró su décimo título de marcas y empata con Lancia como el fabricante más exitoso en la historia del certamen.

Solberg ganó la carrera por delante del nueve veces campeón del mundo francés Sébastien Ogier (Toyota), segundo a 16.6 segundos, y de otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai), tercero a 33.3.

PUBLICIDAD

Toyota llegó a Chile necesitando solo siete puntos para asegurarse matemáticamente el campeonato de constructores y la marca japonesa se adjudicó el título cuando aún quedan dos pruebas por disputarse.

Se trata del sexto campeonato de constructores consecutivo de Toyota, lo que prolonga una racha invicta que se remonta a 2021, y el décimo en total.

PUBLICIDAD

Toyota empata con Lancia como el fabricante más exitoso en la historia del Mundial de Rallys.

Solberg, de 24 años, se puso en cabeza el viernes y, salvo por un breve momento en el que cedió el liderato al británico Elfyn Evans tras la segunda especial, controló el rally hasta el final.

Ogier firmó su podio número 120, lo que le iguala con su compatriota y también nueve veces campeón Sébastien Loeb.

Con este resultado, la clasificación de pilotos en el campeonato a falta de dos fechas quedó con Elfyn Evans (Toyota) en la primera posición con 230 puntos, seguido por Sami Pajari (Toyota) con 213 puntos y ahora Oliver Solberg (Toyota) con 209 puntos.

Evans podría ganar el título en la siguiente carrera, el Rally de Italia-Cerdeña, en el que el galés necesita terminar la penúltima prueba con una ventaja de al menos 36 puntos sobre todos sus rivales para garantizarse el título antes del final en Arabia Saudí.

La región de Biobío, situada a 500 kilómetros al sur de Santiago, acoge la prueba del Mundial por quinta ocasión tras su debut en el calendario en 2019.

Tras una pausa después de la pandemia volvió en 2023 organizando cuatro etapas de forma consecutiva, siendo hasta el año pasado -cuando entró Paraguay- la única parada de Sudamérica.

Cincuenta y seis tripulaciones participaron de la prueba en Biobío, una cifra récord para la cita mundialista en Concepción, donde se disputaron cuatro clases y cinco categorías. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: números ganadores de este 13 de septiembre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: números ganadores de este 13 de septiembre

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson

La exprimera ministra Magdalena Andersson encabeza los sondeos con un 28,4% de los votos

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

Un consulado rechaza el visado de una marroquí porque creyó que su contrato para cuidar ovejas en Ávila era una excusa para emigrar: la Justicia obliga a concedérselo

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Hasta 450 euros de ayuda para cambiar la lavadora, el frigorífico o el lavavajillas: se puede pedir desde el 15 de septiembre

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

DEPORTES

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania

Fernando Alonso decepciona en Madring y no consigue mejorar su marca en la clasificación, a pesar de que cuatro pilotos abandonaron la carrera

El GP de España de F1 en Madrid no tiene piedad con Carlos Sainz: sanciones, choque con Alonso y abandono