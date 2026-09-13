Solberg gana el Rally Chile y Toyota logra su décimo título de marcas y alcanza a Lancia

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Santiago de Chile, 13 sep (EFE).- El piloto sueco Oliver Solberg ganó este este domingo el Rally Chile disputado, desde el pasado jueves en el sur del país, y estrechó la lucha por el campeonato a falta de dos pruebas, mientras que su equipo, Toyota, se aseguró su décimo título de marcas y empata con Lancia como el fabricante más exitoso en la historia del certamen.

Solberg ganó la carrera por delante del nueve veces campeón del mundo francés Sébastien Ogier (Toyota), segundo a 16.6 segundos, y de otro francés, Adrien Fourmaux (Hyundai), tercero a 33.3.

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Toyota llegó a Chile necesitando solo siete puntos para asegurarse matemáticamente el campeonato de constructores y la marca japonesa se adjudicó el título cuando aún quedan dos pruebas por disputarse.

Se trata del sexto campeonato de constructores consecutivo de Toyota, lo que prolonga una racha invicta que se remonta a 2021, y el décimo en total.

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Toyota empata con Lancia como el fabricante más exitoso en la historia del Mundial de Rallys.

Solberg, de 24 años, se puso en cabeza el viernes y, salvo por un breve momento en el que cedió el liderato al británico Elfyn Evans tras la segunda especial, controló el rally hasta el final.

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Ogier firmó su podio número 120, lo que le iguala con su compatriota y también nueve veces campeón Sébastien Loeb.

Con este resultado, la clasificación de pilotos en el campeonato a falta de dos fechas quedó con Elfyn Evans (Toyota) en la primera posición con 230 puntos, seguido por Sami Pajari (Toyota) con 213 puntos y ahora Oliver Solberg (Toyota) con 209 puntos.

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Evans podría ganar el título en la siguiente carrera, el Rally de Italia-Cerdeña, en el que el galés necesita terminar la penúltima prueba con una ventaja de al menos 36 puntos sobre todos sus rivales para garantizarse el título antes del final en Arabia Saudí.

La región de Biobío, situada a 500 kilómetros al sur de Santiago, acoge la prueba del Mundial por quinta ocasión tras su debut en el calendario en 2019.

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Tras una pausa después de la pandemia volvió en 2023 organizando cuatro etapas de forma consecutiva, siendo hasta el año pasado -cuando entró Paraguay- la única parada de Sudamérica.

Cincuenta y seis tripulaciones participaron de la prueba en Biobío, una cifra récord para la cita mundialista en Concepción, donde se disputaron cuatro clases y cinco categorías. EFE

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(foto)