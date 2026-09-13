Simeone: "El partido dura 90 minutos y los cambios nos han dado fuerza"

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado satisfecho tras el triunfo de su equipo en Anoeta ante la Real Sociedad, destacando el impacto de los futbolistas que salieron desde el banquillo para decantar un choque.

"El partido dura 90 minutos y los cambios nos han dado fuerza. Koke nos dio calma, Cardoso fuerza y Arnau pólvora. La Real Sociedad trabajó muy bien sobre el juego asociativo de Kang-In Lee y Baena, lo que nos hizo no tener profundidad. Ellos tenían la sensación de estar más cerca de la victoria, pero las ocasiones eran nuestras", ha analizado de esta manera el partido el técnico argentino en rueda de prensa.

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Además, Simeone ha confesado que sufrieron en la primera parte, aunque “sin conceder muchas ocasiones al rival” y que en el segundo tiempo fueron “de menos a más” hasta que sucedió el penalti.

En el plano individual, el preparador colchonero ha elogiado la actuación y profesionalidad del delantero canadiense Jonathan David tras anotar el 0-2. "Esta semana entrenó muy bien y hablé con él sobre la titularidad. Me dijo que estaba bien, ayudó al equipo, trabajó y terminó la jugada del gol con mucha calma".

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Por último, el argentino ha ensalzado la solidez mostrada tras el esquema de tres centrales. "Fuimos contundentes en defensa. Al Cuti Romero le queríamos desde el año pasado, el club hizo un esfuerzo para traerlo y Marc Pubill ha crecido muchísimo desde la última temporada", ha concluido. EFE.

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