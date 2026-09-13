Shelton: "Desearía que este torneo no hubiera terminado nunca"

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Nueva York, 13 sep (EFE).- El estadounidense Ben Shelton aseguró este domingo, tras caer en la final del Abierto de Estados Unidos, que Nueva York es su "lugar feliz" y que habría deseado que este torneo no terminara nunca.

"Este es mi lugar feliz. Este es el lugar donde más me gusta estar y ojalá este torneo no terminara nunca", aseguró Shelton en su discurso como finalista.

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Shelton, de 23 años, disputaba su primera final de un 'grande' y, pese a la derrota, subirá al número cuatro del mundo, su mejor posición en el ranking.

Shelton cayó por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en 3 horas y 33 minutos ante el alemán Alexander Zverev, que conquistó su segundo 'grande' después de Roland Garros. EFE

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