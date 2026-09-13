Remiro sobre el penalti de Ochieng: "Para mí, no es"

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San Sebastián, 14 sep (EFE).- Álex Remiro, guardameta de la Real Sociedad, ha afirmado este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid, que la acción que decidió el partido en el tramo final no debió ser señalada como penalti tras golpear el balón en la mano de Job Ochieng.

"Para mí, no es. Es verdad que le da en la mano, pero hay un rebote. Si nos vienen a explicar que los rebotes no se van a pitar... Él quiere controlar, girarse y despejar. Es normal que en directo la pite porque ha sido muy clara, pero luego en el VAR... El árbitro nos decía que es un rebote con la mano muy arriba, pero tienen que interpretar lo que quería hacer Ochieng", declaró tras el encuentro.

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Respecto al desarrollo del choque, Remiro ha considerado que el marcador final no reflejó lo visto sobre el terreno de juego. "El resultado no hace justicia. Hasta el penalti hemos estado muy bien, hemos dominado incluso el partido. El equipo está jugando bien, ha hecho un partidazo durante 80 minutos y si seguimos por esta línea vamos a generar y a ganar partidos", aseguró.

Por último, el guardameta txuri-urdin ha restado importancia a su regreso a la titularidad tras haber descansado en la jornada anterior, asegurando que se encuentra en un "buen momento" y centrado únicamente en el trabajo diario para estar preparado cuando el técnico lo requiera. EFE.

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