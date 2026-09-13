Matarazzo recurre a la pareja Sarr-Beitia; Simeone con tres cambios respecto a Liverpool

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha elegido a Sarr y Beitia para formar la zaga, tras la expulsión de Jon Martín y la baja de última hora de Zubeldia y, por su parte, Simeone mantiene la estructura del equipo que presentó el pasado miércoles en la Liga de Campeones frente al Liverpool, aunque con tres cambios.

El técnico txuri-urdin ha optado por Beitia por delante de Jon Pacheco para acompañar al central senegalés en la línea defensiva. Respecto al último compromiso liguero en Elche, Matarazzo apenas introduce variaciones en el ataque, con la entrada de Ander Barrenetxea en el extremo en sustitución de Job Ochieng.

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Por su parte, el ‘Cholo’ Simeone tiene tres bajas con respecto al equipo que jugó el Liverpool con las ausencias de Pablo Barrios y Julián Álvarez por lesión, además de la suplencia de Koke. En sus lugares entran en el once titular Lookman, Grimaldo y Hjulmand.

El once de la Real Sociedad lo forman: Remiro; Aramburu, Sarr, Beitia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Soler, Sucic; Barrene, Oyarzabal, Guedes.

El Atlético de Madrid sale de inicio con: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Romero, Grimaldo; Giuliano, Hjulmand, Baena, Kang-In; Lookman. EFE.

cr/jl