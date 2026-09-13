Matarazzo: "Llevamos tres partidos con acciones rigurosas en contra"

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, se ha mostrado contrariado tras la derrota encajada este domingo ante el Atlético de Madrid en Anoeta, lamentando el criterio arbitral en la acción del penalti que encarriló el choque para el conjunto colchonero.

"Hemos sido muy competitivos, hemos cerrado el marcador y hemos generado ocasiones, pero el penalti... ¿qué queréis que diga? Para mí es claro que no es penalti por el ángulo del brazo. Llevamos tres partidos con acciones rigurosas en contra, como la roja a Jon Martín o la entrada a Guedes, y eso al final significan puntos", ha denunciado el técnico estadounidense en rueda de prensa.

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El preparador blanquiazul ha afirmado que en el vestuario todos "odian perder", al tiempo que ha lamentado el mal resultado por "la conexión con la afición" y "la importancia del partido para los aficionados".

Respecto al control del partido de su equipo, Matarazzo ha admitido que a sus jugadores le faltó claridad en los últimos metros. "No hemos conseguido generar lo suficiente con la pelota ante una defensa tan baja como la del Atlético", declaró.

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Por último, el entrenador txuri-urdin ha elogiado el encuentro del central Mamadou Sarr, destacando que "no deja espacio a los oponentes, es rápido y muy físico", al tiempo que ha justificado la ausencia en los dos últimos partidos de Beñat Turrientes por unos problemas en la rótula, pese a confirmar que se encuentra bien, y poner en valor la aportación de Carlos Soler y Yangel Herrera.EFE.

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