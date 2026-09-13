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Los toreros Roca Rey y Marco Pérez triunfan en un tú a tú en Salamanca

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Salamanca, 13 set (EFE).- Los toreros Andrés Roca Rey y Marco Pérez, que han cortado tres orejas cada uno, han sido los triunfadores este domingo del tercer festejo de abono de la feria de la Virgen de la Vega en Salamanca, en una gran tarde de toros con un bravo encierro de Garcigrande.

Alejandro Talavante no pasó de correcto con el manejable primero, un toro corto de cuello y amplia badana que cobró un severo puyazo trasero. Trasteo anodido y plano con un toro noble y justo de raza.

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Talavante lanceó con suavidad a la verónica al cuarto, que tuvo clase y recorrido en la muleta. El extremeño firmó un trasteo con altibajos, en el que hubo momentos muy buenos tanto al natural como sobre la diestra y otros en los pecó de frialdad.

Roca Rey tardó en acoplarse con el segundo, que embistió con profundidad y recorrido, sacando fondo en la muleta. El limeño le apretó demasiado desde el inicio bajando mucho la mano. En la segunda parte del trasteo hubo ritmo en las tandas sobre la diestra. Un pase de pecho monumental a la hombrera contraria antes de calentar el tendido con los circulares invertidos.

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Frente al quinto, que romaneó en varas, pero salió suelto del caballo y puso en aprietos a Viruta tras un gran par de banderillas, Roca Rey le brindó la faena, que iniciaría con cambiados por la espalda de rodillas en los medios. Postinero bravo y noble toro al que sometió por bajo Roca. Faena basada en el temple, el mando y la ligazón, culminada con un arrimón final.

Marco Pérez recibió a portagayola al tercero de la tarde, tras un desordenado tercio de banderillas, Marco inició la faena con ayudados de rodillas a un toro noble pero sin ritmo en la embestida. Faena enfibrada exprimiendo al animal sobre la diestra, destacando los circulares invertidos.

Nuevamente se fue a portagayola Marco Pérez en el que cerraba festejo, brillando en banderillas Elías Martín. El salmantino inició la faena en los medios, toreó con encaje sobre la diestra y ritmo a un toro muy codicioso que embistió por abajo.

Se han lidiado toros de Garcigrande bien presentados y de buen juego el sexto premiado con la vuelta al ruedo.

Talavante (blanco y plata); Pinchazo y estocada desprendida (Silencio tras aviso); estocada trasera y desprendida (Oreja tras aviso).

Roca Rey (sangre de toro y oro); Estocada caída (Oreja); estocada perdiendo la muleta (Dos Orejas).

Marco Pérez (blanco y oro); Estocada (Oreja) estocada (Dos Orejas)

Se ha registrado un lleno de no hay billetes entrada en tarde veraniega.

Entre las cuadrillas destacó en banderillas Agustín de Espartinas. EFE

PE/mr/grc

(foto)

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