Espana agencias

La entrega de Lamelas y el lote de Venegas destacan en Madrid

Guardar

Julio César Sánchez

Madrid, 13 sep (EFE).- Las Ventas vivió una emocionante corrida desafío de ganaderías entre Valdellán y Juan Luis Fraile, con varios toros de gran interés y un buen lote que fue a manos de José Carlos Venegas, desacertado con los aceros, con un dispuesto Lamelas y un Pérez Mota correcto.

PUBLICIDAD

La de hoy en Las Ventas fue una tarde de nombres que antaño sonaron en Madrid pero que hogaño apenas torean.

Pérez Mota se enfrentó a un primer astifino toro de Valdellán que tuvo nobleza por el izquierdo, lado por el que el gaditano basó su trasteo, en esforzadas tandas a media altura y media distancia, animando mucho con la voz y sorteando un leve punteo de su antagonista. Su labor no tomó altura y quedó en decoroso.

PUBLICIDAD

La lidia al cuarto resultó harto laboriosa. Perdimos la cuenta de las veces que los banderilleros entraron a clavar, con el resultado reiterado de acabar con los rehiletes en la arena. Cuando, por fin, hubo cuatro en el morillo, se cambió el tercio para dar paso a un trasteo dilatado sin apenas notas de interés a un toro noble y soso.

El milagro tuvo lugar cuando Pérez Mota quedó colgado de las astas unos segundos angustiosos en su segundo ataque con la espada, y lo vimos levantarse, magullado aunque no herido, para ver doblar a su oponente.

Alberto Lamelas se las vio con un correoso astado de Juan Luis Fraile lidiado en segundo lugar que humilló y rebañó por igual. Pero lo hizo con suma emoción, y como el jienense le plantó cara, tanto con capote en el recibo como en un ajustadísimo quite por gaoneras posterior en respuesta a otro de Venegas, el resultado fue una pugna entre el toro (por coger a Lamelas) y el torero (por evitar la voltereta y, de paso, componer la figura).

Se le podría haber pedido la oreja de haber enterrado el acero a la primera, pero tal circunstancia no se dio. A la postre, tanto toro como torero fueron fuertemente ovacionados.

Al quinto Lamelas fue a recibirlo a porta gayola. El de Valdellán pareció tener el fuelle justo, en cambio, en la muleta se puso a embestir bastante y bien, con el torero encontrando mejor acople por el lado derecho, y menos por el izquierdo, a pesar de que por ese pitón también tuvo calidad.

Por ponerle un pero, algo más de humillación lo habría hecho un toro notable. Lamelas anduvo siempre entregado, incluso acelerado, lo cual quizás le impidió acoplarse en plenitud.

El tercero bis no era bonito. Y sin embargo el de El Montecillo, alto de cruz, frentudo, embistió de dulce. Por los dos pitones, aunque mejor aún por el zurdo.

Tardó en verlo José Carlos Venegas, cuyas tandas iniciales por el derecho surgieron correctas sin más. Pero fue al coger la izquierda cuando el torero jienense descubrió la mina que era ese pitón. El astado toledano gateaba tras la muleta y Venegas unas veces se ahuecó y otras se lo ciñó al máximo, flotando la sensación de que se le escapó un toro de triunfo no solo por su postrero fallo a espadas.

Pero el sexto no se le escapó. Al menos no del todo. Y es que, sin apenas torear, no se pueden pedir peras al olmo ni acople perfecto.

El de Fraile tuvo una templanza tremenda, por ambos pitones, y Venegas lo gozó viendo al toro embestir a cámara lenta y él ser capaz de conducirlo de manera acorde, sin excesos estéticos, con los tendidos encendidos. Fue una lástima que anduviera desacertado a la hora de matar.

Como ocurriera en su primero, toro y torero fueron ovacionados. En este caso más el toro que el torero.

FICHA: Plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Corrida de toros desafío de ganaderías. 7.363 espectadores.

Se lidiaron dos toros de Valdellán (primero y quinto) y tres de Juan Luis Fraile (segundo, cuarto y sexto), y uno tercero bis de El Montecillo, bien presentados. Primero manejable por el izquierdo. Segundo encastado, aplaudido en el arrastre. Bueno el tercero bis, aplaudido en el arrastre. Cuarto noble y soso. Quinto manejable. De gran clase el sexto.

Pérez Mota (de azul marino y oro): pinchazo, media arriba y descabello (ovación con saludos protestada); pinchazo y casi entera desprendida (ovación con saludos).

Alberto Lamelas (de burdeos y azabache): pinchazo, media desprendida y tres descabellos (ovación con saludos tras aviso); estocada entera arriba algo tendida (vuelta tras petición).

José Carlos Venegas (de grosella y oro): dos pinchazos y estocada entera arriba (silencio tras dos avisos); cuatro pinchazos (palmas tras aviso).

Iván García saludó tras banderillear al quinto.

Parte médico de Pérez Mota. El matador Manuel Jesús Pérez Mota ha sido atendido de puntazos corridos en cara anterior de muslo derecho y en cara anterior región axilar izquierda. Policontusiones. Pronóstico leve. EFE

1011027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: números ganadores de este 13 de septiembre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Lototurf: números ganadores de este 13 de septiembre

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto del sorteo de este domingo 13 de septiembre de 2026

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson

La exprimera ministra Magdalena Andersson encabeza los sondeos con un 28,4% de los votos

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson

Las encuestas a pie de urna alejan a los conservadores de una reelección en Suecia y dan ventaja a los socialdemócratas de Andersson

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

Un consulado rechaza el visado de una marroquí porque creyó que su contrato para cuidar ovejas en Ávila era una excusa para emigrar: la Justicia obliga a concedérselo

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Alejandro de Paz, abogado laboralista: “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”

Hasta 450 euros de ayuda para cambiar la lavadora, el frigorífico o el lavavajillas: se puede pedir desde el 15 de septiembre

La ley de Propiedad Horizontal es firme: necesitas permiso de la comunidad para alquilar tu vivienda por temporadas

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

DEPORTES

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania

Fernando Alonso decepciona en Madring y no consigue mejorar su marca en la clasificación, a pesar de que cuatro pilotos abandonaron la carrera

El GP de España de F1 en Madrid no tiene piedad con Carlos Sainz: sanciones, choque con Alonso y abandono