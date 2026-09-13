Hoy será noticia. Lunes, 14 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La crisis de Ceuta marca la semana política tras la difusión de los informes del CNI

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Madrid (EFE).- La semana política sigue monopolizada por la crisis migratoria de Ceuta tras la difusión de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios de inteligencia desclasificados, y después de la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

La desclasificación y publicación de 40 documentos sobre la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio ha desatado una tormenta política con cruce de acusaciones sobre si se ignoraron las alertas, a la que se unió el pasado viernes la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, tras insistir en que sí trasladó los avisos del Centro Nacional de Inteligencia el mismo 29 de julio, un día antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en la ciudad, a diferencia de lo que afirmó su superior.

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ESPAÑA ANDORRA

Albares viaja a Andorra para reafirmar aval de España a que el Principado se asocie con UE

Madrid (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este lunes Andorra, donde firmará diferentes acuerdos bilaterales y reafirmará el apoyo de España a que el Principado avance en su asociación con la UE.

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El ministerio recalcó en un comunicado este domingo que España mantiene con Andorra unas relaciones bilaterales "excelentes" y que el país vecino ha participado de forma activa en los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid a principios de noviembre. En esta visita a Andorra, el ministro se reunirá con su homóloga andorrana, Imma Tor Faus, con quien firmará distintos acuerdos bilaterales.

GOVERN CATALUÑA

Illa convoca a la sociedad civil para marcar "el rumbo" de la Cataluña del futuro

Barcelona (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, convoca este lunes a la sociedad civil a una conferencia en las Drassanes de Barcelona en la que desgranará su proyecto para marcar el "rumbo" de la Cataluña del futuro.

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Tras haber pasado el ecuador de la legislatura, Illa vuelve al mismo espacio donde en 2024, antes de las elecciones catalanas, pronunció la conferencia con que lanzó su precandidatura a presidente de la Generalitat bajo el lema 'Unir y servir'.

TERRORISMO YIHADISTA

Juzgan a 12 acusados de financiar al terrorismo en Siria y de enviar material logístico

Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a una docena de acusados de financiar al terrorismo yihadista en Siria con el sistema hawala o con envíos de material logístico como ambulancias a través de una ONG, si bien no hay evidencias de que los vehículos sanitarios llegaran a manos de una organización terrorista.

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La Fiscalía pide que diez de los acusados sean condenados a penas de cinco y seis años de cárcel por un delito de financiación del terrorismo y al pago de multas que, en uno de los casos, supera el millón de euros, mientras que para los otros dos pide el sobreseimiento.

FRANCISCA CADENAS

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, un dolor que no cesa

Mérida (EFE).- Seis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, los dos hermanos acusados de este crimen regresan este lunes al municipio para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez instructor.

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Los dos hermanos, Julián y Manuel, en cuya vivienda fueron hallados los restos óseos de su vecina, serán trasladados desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde permanecen en prisión provisional a tenor de las diligencias abiertas por el Juzgado de Villafranca de los Barros por presuntos delitos de asesinato y contra la libertad.

CRÍMENES BILBAO

Nuevo juicio para el joven que acumula 60 años de cárcel por crímenes en serie de gays

Bilbao (EFE).- La Audiencia de Bizkaia volverá a juzgar a partir del lunes 21 de septiembre como presunto autor de otro crimen a Nelson D.M.B., que ya acumula condenas por más de 60 años de prisión por matar a hombres a quienes citaba a través de aplicaciones de contactos entre homosexuales, para después apoderarse de dinero de sus cuentas bancarias y de sus objetos personales, en 2021 en Bilbao.

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En esta ocasión, la Fiscalía pedirá al jurado popular que declare para el acusado culpable de haber matado la madrugada del 28 de julio de 2021 a un hombre en su vivienda de Bilbao, y de apoderarse de su móvil con el que extrajo dinero de sus cuentas, así como de robar joyas y dos relojes de lujo de la víctima.

EL TIEMPO

Continúa la estabilidad este lunes en la Península, con rachas muy fuertes en Cádiz

Madrid (EFE).- La estabilidad marcará este lunes de nuevo el tiempo en España, con cielos despejados y sin precipitaciones, aunque se prevén rachas muy fuertes de levante en Cádiz y en otros puntos del país como Galicia, el suroeste peninsular y las islas orientales de Canarias.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que únicamente se darán intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, Melilla y en el norte de Galicia, así como en zonas del área cantábrica, en la fachada oriental y en las Baleares.

EFE

fp