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Grimaldo: "La segunda parte ha sido muy buena"

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San Sebastián, 13 sep (EFE).- Alejandro Grimaldo, lateral izquierdo del Atlético de Madrid, ha valorado este domingo el triunfo logrado en Anoeta ante la Real Sociedad, destacando la capacidad de reacción del conjunto colchonero tras el descanso y la importancia de haber vuelto a dejar la portería a cero.

"La primera parte no ha sido la mejor. Hemos fallado mucho con pelota y hemos perdido muchos duelos. Al final, jugar en un estadio como este siempre es complicado porque ellos salen muy fuerte a apretar, pero el equipo se ha rehecho con los cambios y la segunda parte ha sido muy buena", analizó el futbolista.

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Asimismo, Grimaldo ha resaltado el trabajo realizado en la defensa. "Hacemos mucho hincapié en el tema defensivo. El míster siempre quiere trabajar y que nos quedemos con la portería a cero. En los últimos partidos no lo habíamos conseguido, era algo importante que necesitábamos hacer y lo hemos hecho hoy", concluyó. EFE

pbl/fp

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