Del Toro bate a Seixas en Montréal y alcanza las 33 victorias a dos semanas del Mundial

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Redacción Deportes, 13 sep (EFE).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates-XRG, logró este domingo su trigésima tercera victoria profesional al ganar la decimoquinta edición del Gran Premio de Montréal (Canadá), en el circuito por el que discurrirá el Mundial dentro de dos semanas.

Del Toro batió en el esprint a otro joven valor, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), con el que llegó destacado a la recta final tras escaparse ambos a falta de diez kilómetros. Completó el podio a 27 segundos el estadounidense Brandon McNulty, compañero de equipo del mexicano.

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El ciclista de Ensenada se convirtió en el ciclista más joven en ganar el Gran Premio de Montréal con 22 años y 290 días. Supera en este apartado al eslovaco Peter Sagan, que lo hizo en 2013 con 23 años y 232 días. Del Toro firma así su victoria número 33 y la 12 de 2026.

El Gran Premio de Montreal fue un ensayo general de los Campeonatos del Mundo, en el mismo circuito por el que discurrirá la carrera por el maillot arcoíris dentro de dos semanas.

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Paul Seixas rompió el grupo de favoritos en la última subida a la cuesta Camillien Houde y sólo Isaac del Toro le alcanzó en la cima, pero el francés acabó cediendo en un sprint a dos ante el mexicano, que le dio a su equipo, el UAE Emirates-XRG, su quinta victoria consecutiva en la prueba canadiense.

Dos días después de sufrir una dura caída a pocos metros de la meta del Gran Premio de Québec, Juan Ayuso estuvo en el de Montreal, en el que incluso llegó a lanzar un ataque a 79 kilómetros del final. EFE

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