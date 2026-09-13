2-0. Un doblete de Adrián Fuentes tumba al Sabadell

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Palma, 13 sep (EFE). - El Mallorca sumó su tercera victoria consecutiva en Son Moix al imponerse al Sabadell (2-0) con un doblete de Adrián Fuentes en la primera media hora y provocó la primera derrota del curso del equipo de Ferran Costa.

El cuadro catalán salió con valentía al partido y quiso hacer daño a través de la banda izquierda, donde Valjent y Calatayud sufrieron para frenar las acometidas visitantes.

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Sin embargo, el duelo se pondría de cara para los bermellones cuando Arnau Tenas cogió el balón y, desde su área, lo lanzó en largo hacia Adrián Fuentes, que lo recogió en campo rival para superar con una vaselina perfecta a Fuoli.

Por fin consiguió transformar la primera ocasión que tuvo el delantero madrileño, que había estado bastante errático hasta la fecha cuando le tocaba apuntar a la portería contraria.

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La suerte le seguiría sonriendo, porque pasado el ecuador del primer tiempo aprovechó un grosero error de la defensa blanquiazul para sumar el segundo tanto a su cuenta particular sin oposición de cara a la portería.

Los pupilos de Ferran Costa se encontraron con una losa muy difícil de levantar, pero aún así siguieron intentando recortar distancias en todo momento y se hicieron con el control de la posesión.

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El paso por vestuarios mantuvo la dinámica de un encuentro que estaba al borde de sentenciarse por parte de los locales, aunque tampoco tuvieron muchas oportunidades más allá de las que nacieron de las botas de Álex Sala.

El catalán, asentado ya en la titularidad, volvió a dejar muestras de su calidad y controló en todo momento lo que pasaba cuando su equipo tenía el balón, relegando a una nueva suplencia a Pablo Torre, que había comenzado el curso como titular.

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Tuvo buenos minutos Obolskiy, que intentó por activa y por pasiva superar a un Tenas que se tuvo que emplear a fondo para frenar al delantero ruso desde su entrada al terreno de juego.

En el tramo final pudo llegar el triplete de Fuentes, pero Fuoli evitó el tercer tanto de la tarde y cerró un partido que deja provisionalmente al Mallorca en puestos de ascenso directo, mientras que el Sabadell suma su primera derrota de la temporada.

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- Ficha técnica:

2 - Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Soumahoro (Orejuela, min.74); Morlanes, Darder (Torre, min.61), Sala (A. Sánchez, min.85); Cerdà (Luvumbo, min.61), Fuentes, Liso (Roca, min.74).

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0 - Sabadell: Fuoli; Ripoll (Pipa, min.46), Naval (Aguilar, min.46), E. González, Codina (J. López, min.46); Liameed (Català, min.46), Orriols, Pons, Baena (Obolskiy, min.74); Priego, Gioacchini.

Goles: 1-0, min.10: Fuentes; 2-0, min.24: Fuentes.

Árbitro: Daniel Miranda. Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Morlanes (min.33) y Valjent (min.75), y al futbolista visitante Naval (min.8).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada cinco de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 15.720 espectadores.

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