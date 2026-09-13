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1-3. España vence a China y jugará con Portugal octavos

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(actualiza con el rival de España en octavos, Portugal)

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- España venció este domingo a China por 1-3 en el último partido de la primera fase del Mundial sub20, lo que certificó el liderato del grupo con la impresión de que aspiran a todo, al acabar como invictas, con diecisiete tantos a favor y uno solo en contra y se enfrentará a Portugal, que ganó a Costa Rica.

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Tras los triunfos ante Nigeria (2-0) y Nueva Caledonia (11-0), España tendrá como adversaria a Portugal que ganó su encuentro frente a Costa Rica (3-0) mientras Colombia, que también aspiraba al segundo lugar del grupo, perdió con Corea del Norte (3-0).

España jugará con Portugal en octavos de final el próximo miércoles, día 16 (18.30 horas), en Katovice.

El equipo dirigido por David Aznar se mostró muy superior a la asiáticas y ya al descanso se fue con 0-3, con tantos de Daniel Agote, del Athletic Club, y dos de la madridista Pau Comendador.

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Desde el inicio, las españolas apostaron por la presión alta y se hicieron con el dominio del balón, lo que les permitió volcarse sobre la meta de Liu, quien recibió el primer aviso en el minuto 4 por medio de Cerrato.

El primer gol llegó desde la pena máxima, después de una mano de Huang a tiro de la capitana Noe Bejarano.

Tras la revisión en el videoarbitraje, la árbitra mexicana Lizzet García concedió el penalti, que transformó Agote.

Las españolas no cedieron y buscaron el segundo tanto, que llegó en el minuto 19 con una volea de Comendador desde el borde del área tras recoger un rechace.

Aznar introdujo rotaciones y dio la titularidad en la portería por primera vez en el campeonato a Alazne Estensoro, que apenas tuvo trabajo en los primeros 45 minutos.

En el tiempo añadido, de nuevo la delantera madridista, con una acción similar a la del segundo gol, enganchó un disparo desde la frontal que supuso el 0-3 y el cierre del partido.

Tras la reanudación, China trató de reaccionar para evitar la eliminación, pero tras unos minutos de mayor igualdad, las de Aznar aplacaron la salida impetuosa de las asiáticas y se hicieron de nuevo con el esférico.

Sin embargo,China redujo distancias con un remate de cabeza de Chen a la salida de un córner que Estensoro no puedo repeler.

El gol no perturbó a las españolas, que introdujeron recambios en el centro del campo y en la parte de arriba con la entrada de Rosalía Domínguez, Ainhoa Gómez y Marisa García.

Los cambios surtieron efecto y España volvió a controlar el encuentro y dispuso de varias ocasiones claras por medio de Comendador y Marisa García para aumentar la ventaja.

España aguarda rival para los octavos de final el próximo miércoles, día 16, a las 18.30 horas, aunque al ser primera de grupo, previsiblemente eludirá a Corea del Norte, vigente campeona, a la espera de su partido de hoy ante Colombia.

- Ficha técnica:

1 - China: Liu; Wang, Huang (Yuan, min. 75), Ye, Zeng; Xue, Ouyang; Song (Yu, min. 86), Chen; Lu y Luo.

3 - España: Alazne Estensoro; Noe Bejarano, Silvia Cristóbal, Amaya García, Carla Julià (Julia Torres, min. 77); Irune Dorado (Elene Gurtubay, min. 77), Natalia Peñalvo, Celia Segura (Ainhoa Gómez, min. 67); Daniela Agote (Rosalía Domínguez, min. 67), Pau Comendador y Alba Cerrato (Marisa García, min. 67).

Goles: 0-1, min. 19: Daniela Agote, de penalti; 0-2, min. 19: Pau Comendador; 0-3, min. 45+1: Pau Comendador. 1-3, min. 66: Chen.

Árbitra: Lizzet García (México), que no mostró ninguna cartulina.

Incidencias: último partido del grupo F del Mundial sub20 disputado en el estadio Arena Sosnowiec, en la localidad polaca de Sosnowiec. EFE

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