1-3. España vence a China y acaba invicta como primera de grupo en el Mundial sub20

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- España venció este domingo a China por 1-3 en el último partido de la primera fase del Mundial sub20, lo que certificó el liderato del grupo con la impresión de que aspiran a todo, al acabar como invictas, con diecisiete tantos a favor y uno solo en contra.

Tras los triunfos ante Nigeria (2-0) y Nueva Caledonia (11-0), España aguarda rival en los octavos de final el próximo miércoles, día 16 (18.30 horas), aunque aún debe esperar al final de la jornada para conocer quién será su contrincante.

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El equipo dirigido por David Aznar se mostró muy superior a la asiáticas y ya al descanso se fue con 0-3, con tantos de Daniel Agote, del Athletic Club, y dos de la madridista Pau Comendador.

Desde el inicio, las españolas apostaron por la presión alta y se hicieron con el dominio del balón, lo que les permitió volcarse sobre la meta de Liu, quien recibió el primer aviso en el minuto 4 por medio de Cerrato.

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El primer gol llegó desde la pena máxima, después de una mano de Huang a tiro de la capitana Noe Bejarano.

Tras la revisión en el videoarbitraje, la árbitra mexicana Lizzet García concedió el penalti, que transformó Agote.

Las españolas no cedieron y buscaron el segundo tanto, que llegó en el minuto 19 con una volea de Comendador desde el borde del área tras recoger un rechace.

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Aznar introdujo rotaciones y dio la titularidad en la portería por primera vez en el campeonato a Alazne Estensoro, que apenas tuvo trabajo en los primeros 45 minutos.

En el tiempo añadido, de nuevo la delantera madridista, con una acción similar a la del segundo gol, enganchó un disparo desde la frontal que supuso el 0-3 y el cierre del partido.

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Tras la reanudación, China trató de reaccionar para evitar la eliminación, pero tras unos minutos de mayor igualdad, las de Aznar aplacaron la salida impetuosa de las asiáticas y se hicieron de nuevo con el esférico.

Sin embargo,China redujo distancias con un remate de cabeza de Chen a la salida de un córner que Estensoro no puedo repeler.

El gol no perturbó a las españolas, que introdujeron recambios en el centro del campo y en la parte de arriba con la entrada de Rosalía Domínguez, Ainhoa Gómez y Marisa García.

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Los cambios surtieron efecto y España volvió a controlar el encuentro y dispuso de varias ocasiones claras por medio de Comendador y Marisa García para aumentar la ventaja.

España aguarda rival para los octavos de final el próximo miércoles, día 16, a las 18.30 horas, aunque al ser primera de grupo, previsiblemente eludirá a Corea del Norte, vigente campeona, a la espera de su partido de hoy ante Colombia.

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- Ficha técnica:

1 - China: Liu; Wang, Huang (Yuan, min. 75), Ye, Zeng; Xue, Ouyang; Song (Yu, min. 86), Chen; Lu y Luo.

3 - España: Alazne Estensoro; Noe Bejarano, Silvia Cristóbal, Amaya García, Carla Julià (Julia Torres, min. 77); Irune Dorado (Elene Gurtubay, min. 77), Natalia Peñalvo, Celia Segura (Ainhoa Gómez, min. 67); Daniela Agote (Rosalía Domínguez, min. 67), Pau Comendador y Alba Cerrato (Marisa García, min. 67).

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Goles: 0-1, min. 19: Daniela Agote, de penalti; 0-2, min. 19: Pau Comendador; 0-3, min. 45+1: Pau Comendador. 1-3, min. 66: Chen.

Árbitra: Lizzet García (México), que no mostró ninguna cartulina.

Incidencias: último partido del grupo F del Mundial sub20 disputado en el estadio Arena Sosnowiec, en la localidad polaca de Sosnowiec. EFE