1-1. El Getafe y el Deportivo firman tablas en el Coliseum

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Getafe (Madrid), 13 sep (EFE).- El Getafe y el Deportivo empataron 1-1 en el Coliseum con goles de Ramón Terrats para el conjunto madrileño y de Pierre-Emerick Aubameyang para el gallego.

El equipo de Antonio Hidalgo se mantiene invicto esta temporada gracias a un cabezazo de Aubameyang en la segunda parte con el que marcó su quinto tanto del curso. Respondió al tanto de Terrats, que firmó su primer acierto de la temporada en minuto 66 con un disparo desde dentro del área tras completar una pared con Iván Azón. EFE

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